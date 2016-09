Regjeringen vil ikke gi norske barn rett til å klage til FN

I 2011 forhandlet FN ferdig et tillegg til Barnekonvensjonen som gir barn mulighet til å påklage brudd på deres egne rettigheter både til norske myndigheter og til FNs barnekomité i Genève.

29 land har så langt sagt ja til at deres barn skal ha denne muligheten, blant annet Danmark, Tyskland, Spania, Irland og Finland.

Fredag ble det klart at Regjeringen ikke vil slutte seg til tilleggsprotokollen. Regjeringen vil ikke åpne for at norske barn skal få en individuell rett til å klage sin sak inn til FNs barnekomité.

UNICEF: Ekstremt skuffende

Ivar Stokkereit i UNICEF Norge kaller avgjørelsen «ekstremt skuffende» og «svært beklagelig».

– En ratifisering ville bidratt til å styrke barns rettssikkerhet i Norge. Det er helt uforståelig at regjeringen ikke legger opp til at norske barn skal ha lik rett til å klage som barn i Danmark, Finland eller Tyskland, sier Stokkereit.

FNs barnekomité, med sine 18 eksperter på barns rettigheter, passer på at land som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene i den.

Komiteen møtes fire ganger i året i den sveitsiske byen Genève, ifølge Barneombudet.

Redd Barna: Uvirkelig

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, sier det er synd at regjeringen nekter barn muligheten til å klage til FN når deres rettigheter brytes.

Hun mener det norske rettsvesenet er ikke barnevennlig, og at en klagerett ville styrket barns rettigheter og rettsvern, både globalt og i Norge.

– Når våre naboer som Danmark og Finland gir barn rett til å klage til FN, og 29 land har ratifisert avtalen, er det uvirkelig at regjeringen ikke gir norske barn den samme muligheten, sier Skybak.

Brende: Menneskerettighetene godt beskyttet

Utenriksminister Børge Brende sier i en pressemelding som kom fredag at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge.

– Hovedårsaken til at Regjeringen ikke nå vil fremme forslag om norsk tilslutning til klageordningene er at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser ordningene kan få for Norges politiske handlingsrom, og en mulig rettsliggjøring av politiske spørsmål, sier utenriksminister Børge Brende.

– De nye ordningene skiller seg fra klageordningene til andre konvensjoner hvor Norge er med. De inneholder blant annet brede målsettinger som er vanskelig å konkretisere, og som gjør dem lite egnet for internasjonal prøving i enkeltsaker, sier han.

Advokatforeningen om Norges rolle i FN: Norge burde vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn. I stedet fremstår vi mer som en versting.

Plan International: Svik mot barna

Siv Meisingseth, kommunikasjonssjef i Plan International, tror regjeringens vedtakt vil vekke oppsikt internasjonalt.

– Dette er et svik mot barna, sier hun.

– Millioner av barn i verden får sine mest grunnleggende rettigheter brutt. Barn jobber som husslaver, blir giftet bort, utsettes for vold og frarøves skolegang. Det er oppsiktsvekkende at Norge, som tradisjonelt har vært et foregangsland for barns rettigheter, nå velger å si nei til å gi barn rett til å klage, og dermed blir en bremsekloss for barns rettigheter, sier Meisingseth,

Kaller det oppsiktsvekkende

Norge har ratifisert flere tilleggsprotokoller i FN som gjør at borgere får mulighet til å klage inn sin sak til fagkomiteer, for eksempel FNs torturkomité.

I tillegg har borgere i Norge mulighet til å prøve sin sak i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Det at man velger ikke å gi den samme klagemuligheten til barn for brudd på deres grunnleggende menneskerettigheter er oppsiktsvekkende, sier Ivar Stokkereit i Unicef.

Mener Norge har inntatt en mye mer passiv holdning

Norge er kjent for å kjempe for menneskerettigheter og barns rettigheter på internasjonale arenaer, spesielt i FN. Vi fikk verdens første barneombud i 1981 og verdens første barneminister ti år senere.

Vi var også et av de første landene som ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991.

– Norge har lenge vært et foregangsland når det gjelder barns rettigheter. Nå har Norge inntatt en mye mer passiv holdning, istedenfor å gå foran for å styrke barns rettigheter, sier Stokkereit.

– Norge har godt av hjelp

Han påpeker at selv om vi vet at barn i Norge har det bra, er det samtidig store utfordringer på ulike områder.

– Norge har, som alle andre stater godt av internasjonal hjelp for å bli enda bedre. En ratifikasjon av tilleggsprotokollen vil bidra til å sette søkelyset på hvordan vi organiserer våre tjenester, rekkevidden av statens ansvar etter FNs barnekonvensjon og ikke minst utvikle våre eksisterende klageordninger for barn, sier Stokkereit.

Brende: Norge ivaretar forpliktelsene

Utenriksminister Børge Brende mener Norge ivaretar sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser på en meget god måte og påpeker at flere av FNs konvensjoner, også barnekonvensjonen, er gjort til norsk lov med forrang foran annen lovgiving.

– Storting og regjering har ansvar for bredden i norsk politikk og vil kunne veie ulike samfunnshensyn opp mot hverandre i arbeidet med menneskerettighetene. Det er et politisk handlingsrom det er viktig å ivareta, sier Brende.