Regjeringen vil innføre norskkrav for barnehageassistenter

Bakgrunnen for tiltaket er bekymring over at det er stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart, ifølge Vårt Land. Regjeringen foreslår at de som søker jobb som assistenter må oppfylle visse språkkrav. Det vurderes også krav om at de må bestå en muntlig og skriftlig norskprøve.

Både nestleder Hege Elisabeth Valås i Utdanningsforbundet og direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund er positive.

– Norskkravet er rimelig. Det er viktig for å styrke norskkunnskapene til barna og kommunikasjonen med foreldre. I kritiske situasjoner er det viktig at alle ansatte i barnehagen kan kommunisere tydelig med omverdenen, sier Olsen. Han opplyser at de har fått flere bekymringsmeldinger om ansatte som er dårlige i norsk.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene innvandrere i 2015 – eller om lag 9.500 menn og kvinner.