Reiste seg i retten, rettet fingeren mot dommeren og sa «jeg skal drepe deg»

Nå har Sunnhordland tingrett dømt mannen til fengsel i elleve måneder. Ettersom det var en dommerfullmektig i Bergen tingrett som ble utsatt for drapstruslene, kunne ikke straffesaken avgjøres der, skriver Bergens Tidende.

– Det var skremmende. Han så intenst på meg og var sint og frustrert i blikket. Så rakte han opp hånden, pekte med én eller to fingre mot meg og sa «jeg skal drepe deg», sa dommerfullmektigen da hun vitnet i rettssaken mot 35-åringen.

I dommen blir 35-åringen dømt for samtlige punkter i tiltalen. De mest alvorlige handler om trusler mot dommer og politi. Han er funnet skyldig i å ha truet aktører i rettsvesenet for å påvirke behandlingen av ham.

Skapte redsel for brudepar

Det begynte onsdag 27. januar i år. Da ventet mannen med sin forsvarer utenfor rettssal 1A i tinghuset i Bergen sentrum. Mannen slo seg vrang, ble oppfarende og dro av seg genseren slik at han sto i bar overkropp.

Han var høyrøstet og skapte redsel for et brudepar og følget deres, samt andre i rettsbygningen, slår dommen fast.

Politiet tilkalte forsterkninger, og mannen ble tilbakeført til glattcelle.

– Det var ekkelt og så veldig brutalt ut. Politiet la ham i bakken mens han skrek om menneskerettigheter, sa en kvinne som var utenfor tinghuset på Tårnplass.

– Jeg beklager det som skjedde her i tinghuset onsdag, men jeg var redd for å bli fengslet og spurte om jeg kunne gå. Så kom politifolkene og hoppet på meg, sa han til BT dagen etter.

Truet med å brenne dommerens hus

Da ble han fengslet og alt gikk rolig for seg. Han ble løslatt etter en tid, men mindre enn to måneder senere ble han igjen fremstilt for varetektsfengsling.

Rettsmøtet gikk ikke etter boken da mannen reiste seg opp fra stolen mens dommeren leste opp fengslingskjennelsen for ham. Han skubbet en vannmugge ned fra bordet og sparket i inventaret.

Mens han sto oppreist pekte han mot dommeren og sa «jeg skal drepe deg». Deretter sa han det samme til politiadvokaten som var til stede, ifølge dommen.

12. april satt han inne i Bergen fengsel. På morgenen sa han til en betjent at han «skulle sette fyr på huset til dommeren» og «drepe alle i tingretten», fremgår det av dommen.

25. mai i år fikk han en telefon fra en politibetjent som ønsket å høre hans forklaring i en straffesak. Da hisset 35-åringen seg opp og sa at han «skulle ta dere alle, en etter en» og «jeg dreper dere». Han sa også at politibetjenten skulle be sjefen hans henlegge straffesaken mot ham.

Fakta: Fakta om trusler i retten Per september i år var det registrert 22 tilfeller av trusler mot dommere, andre aktører i retten eller mot tinghus i Norge. I fjor var det totalt 44 slike saker, noe som var en tredobling fra 2014. Truslene dreier seg om drapstrusler, bombetrusler, telefontrusler eller sjikane. Alle trusler mot domstoler eller rettens aktører blir anmeldt. Problemet er økende, mener Riksadvokaten, som betegner «den økende tendensen til trusler og vold mot dommere» som bekymringsfull. «Disse sakene er alvorlige for de berørte aktørene og deres familier, men også fordi en negativ utvikling her kan rokke ved rettsstatens fundament», skrev Riksadvokaten i et rundskriv tidligere i år. KILDER: Domstoladministrasjonen/BTs arkiv.

«Sterk utagering»

Mannen er også funnet skyldig i vold mot en ansatt i rusomsorgen i Bergen kommune og vold mot en vekter, i tillegg til blant annet flere vinningsforbrytelser.

Retten skriver at truslene mot dommer og aktor kom etter sterk utagering og ble understreket av at det kunne se ut som om han rettet en pistol mot dem med måten han pekte mot dem på.

Truslene ble gjentatt overfor fengselsbetjenten og får karakter av å være mer enn et innfall, ifølge dommen.

– Jeg har lest dommen, men ikke diskutert den med min klient, sier forsvarer Kim Villanger.

Under rettssaken stilte ikke hans klient fordi han fryktet for sin egen sikkerhet. Straffen på elleve måneder fengsel var i tråd med det aktor ønsket.

Aktor: – Må reageres strengt

– Han er dømt etter en alvorlig bestemmelse, og det med truslene er bærende for mye av straffen han fikk, sier politiadvokat Bernt K. Dahlsveen, som førte saken for politiet i retten.

– I denne saken ble både aktor og dommer eksponert for trusler. Det ligger i jobben deres at de kan bli utsatt for slikt, og det må reageres strengt når det skjer.

Politiadvokaten påpeker at dommen ikke er rettskraftig. Det er opp til statsadvokaten om den eventuelt skal ankes fra påtalemaktens side, men Dahlsveen konstaterer at dommen er i tråd med hans påstand.

– Hva er den største bekymringen knyttet til trusler mot rettsaktører? – Bekymringen er jo, i ytterste konsekvens, at de skal gjennomføres. For at dommer og aktor skal kunne opptre uavhengig og objektivt, er det viktig at de ikke utsettes for slike trusler.