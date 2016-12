Rekkehus overtent på få minutter - fire familier mistet alt

Onsdag morgen var det nesten bare aske igjen av de fire leilighetene som ble rammet av brann noen timer tidligere.

Fra brannen ble oppdaget, tok det få minutter før alle leilighetene var overtent.

Det bodde fire familier med 13 mennesker i disse fire leilighetene, av dem familie med små barn. De opplevde et mareritt natt til onsdag, men alle beboerne slapp fra brannen uten skader.

Brannen ble oppdaget av en familiefar i av de fire leilighetene.

– Da han gikk for å legge seg mellom 00.45 og 01.00 syntes han det luktet litt brent, men samtidig hørte han noen lyder utenifra og tenkte ikke noe mer over det. Da han var i ferd med å sovne, så kjente han at det luktet brann, varslet kona og fikk ut familien, forteller politiførstebetjent Anne Kristin Bohmann til Aftenposten.

Full fyr etter fem minutter

Mannen ringer ambulansesentralen på nødnummer 113 klokken 01.15, som varsler de andre nødetatene. Bare tre minutter senere var den første politipatruljen på stedet.

– Klokken 01.20 meldte patruljen at det var full fyr i alle leilighetene i rekkehuset, forteller Bohmann.

HANS O.TORGERSEN

Rekkehuset som brant tilhører ett av borettslagene til Vansjø Boligbyggelag og sto ferdig i 1971. Kravene til brannsikkerhet var helt andre den gang og blant annet var det ikke like gode brannskiller mellom leilighetene.

Ikke bedret brannsikkerheten

Siden 1971 har det ikke blitt gjort noe med husene for å bedre brannsikkerheten.

– Disse rekkehusene fremstår som da de ble bygget, men de brannkravene som gjaldt den gang, sier teknisk sjef Erik Meltzer Jacobsen i Vansjø Boligbyggelag til Aftenposten.

– Er det installert felles brannalarm i disse rekkehusene?

– Det er ikke noe felles varslingsanlegg.

HANS O.TORGERSEN (dronefoto)

– Eksplosiv

– Brannen var eksplosiv. Vi kunne bare sørge for at alle var evakuert fra boligene og redde noen få verdisaker, sier brannsjef i Mosseregionen Rune Larsen til Aftenposten.

Ifølge Larsen er rekkehuset bygget etter de gamle brannforskriftene, og har dårligere brannskillere enn det som er påkrevd i dag.

– Dette har sannsynligvis bidratt til den voldsomme utviklingen, sier han.

Onsdag formiddag brant det stadig i ruinene av huset og politiets kriminalteknikere kan ikke starte sitt arbeid før torsdag. Det er dermed ikke mulig å si noe om brannårsaken ennå.