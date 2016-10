Rekordvarme i september: – Finværet fortsetter inn i høstferien

September har vært den varmeste måneden noen sinne mange steder i landet. Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland har alle satt nye varmerekorder denne høsten.

– Det har vært en mild september i hele landet, og det har knapt vært nordavind i det hele tatt, sier meterolog Terje Alsvik Walløe til Aftenposten.

Europa har også satt temperaturrekorder i september: Spanias ville varmebølge ga hele 45 varmegrader.

Langt under nedbørsnormalen

Det kan forklare de mange varmerekordene som er satt denne måneden.

Fakta: Varmerekorder i september 2016 *Lindesnes fyr i Vest-Agder satte varmerekord i september med en middeltemperatur på 16,1 grader, mot 15,7 grader i 2006. *Torungen fyr i Aust-Agder tangerte septemberrekorden for høy middeltemperatur med 15,8 grader, det samme som i 1949. *Gvarv i Telemark har hatt målinger siden 1997, og slo sin septemberrekord med en middeltemperatur på 14,5 grader, mot 14,0 grader i 2006. *Færder fyr i Vestfold slo sin septemberrekord fra 2006 med 0,1 grad. Middeltemperaturen i september var 16,3 grader. *Noen steder i Akershus slo sine septemberrekorder for middeltemperatur, blant annet 14,2 grader i Asker og 13,9 grader på Gardermoen. *Kise i Hedmark slo sin septemberekord fra 2006 og 1999 med 0,5 grader. Middeltemperaturen i år var 14,1 grader. *Lillehammer i Oppland har hatt målinger siden 1982. Slo sin septemberrekord med en middeltemperatur på 13,2 grader, mot 12,7 i 2006. *Rygge i Østfold, med målinger siden 1955, slo sin septemberrekord fra 2006 med 0,1 grad. Middeltemperaturen i år var 15,1 grad. *Blindern i Oslo tangerte septemberrekorden. Middeltemperaturen for hele måneden ble 15,0 grader, det samme som i 2006. Kilde: Meteorologisk institutt på Twitter: @Meteorologene

På Vestlandet var de kanskje uheldige med sommeren, men den varme høsten har kanskje veid opp litt. Ifølge Walløe hadde nemlig både Stavanger og Bergen høyere middeltemperatur i september enn juli.

Også nedbør har det vært unormalt lite av flere steder så langt denne høsten.

– Oslo ligger under halvparten av nedbørsnormalen for september, mens Asker bare har fått en femtedel av gjennomsnittsmengden med nedbør, sier Walløe.

Fortsetter i høstferien

Mange fikk dermed en drømmestart på høsteferien. Kanskje trenger man heller ikke reise til syden for å få litt sol og varme til uken.

– Det ser ut til å bli veldig fint her i sør: Det er et høytrykk som bygger seg opp, og frem til onsdag eller torsdag ser det lovende ut, sier Walløe.

I Nord-Norge startet ferien med grått og vått vær, men også i nord blir det fint til uken, ifølge meteorologen.

– Fra midten av neste uke blir det fint vær over hele landet, før det blir litt nedbør mot slutten av uken. I sør er nok godværet over på fredag, da blir det mer skyer og litt regn, sier Walløe.

I nord skal finværet derimot holde seg inn mot neste helg.

Vinteren har kommet til fjellet

Skal du på fjelltur i høstferien er det imidlertid grunn til å være obs. Der har snøen allerede lagt seg, og vil nok bli liggende.

– Vinteren har kommet til de vestlige fjelltraktene i Sør-Norge. På høyfjellet er det minusgrader og snøen har lagt seg på Finse, sier Walløe.

De som skal kjøre over fjellet til Vestlandet rådes derfor til å legge på vinterdekkene først.

– Naturlige variasjoner

Med en så varm september kan man fort undre seg på om dette er den nye normalen. Det er ikke bare Europa som har hatt hetebølge, også rundt Nordpolen har temperaturene vært unormalt høye.

I Danmark har de hatt en varmebølge med over 25 varmegrader flere dager og rekord i antall solskinnsdager denne måneden, skriver Danmarks Radio.

Terje Alsvik Walløe sier at her i Norge er det trolig normale variasjoner som ligger bak varmen.

– Det er lett å tenke at alt som er litt utenfor normalen skyldes klimaendringer, men hovedårsaken er naturlige svingninger. Været er veldig fleksibelt og avhenger av hvor høy- og lavtrykkene befinner seg, sier meteorologen.

Nattefrosten på vei

Selv om september har ligget langt over normalen, er det lite som tyder på at det blir en rekordvarm høst her til lands.

– Det kan fortsatt være fint og varmt på dagen, men nettene blir fort kalde nå, sier Walløe.

Allerede neste uke kan det nærme seg null grader om natten på Østlandet, og blant andre Aurskog i Akershus har allerede hatt nattefrost.