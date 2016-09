Onsdag i storefri er vi på Kuben videregående skole på Oslo øst. Å få elevene til å snakke om den nye fraværsgrensen (se faktaboks) på 10 prosent er ikke vanskelig.

– Den er helt jævlig. Om man får noen prosent fravær, er det lett å gå å tenke å den 10-prosentgrensen hele tiden, sier Aleksander Wang.

– Og om jeg blir syk, må jeg betale til legen. Men skolen skal jo være gratis, legger Khadija Jamil til.

De fire vi snakker med er enige om at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) fraværsgrense er en uting. Røe Isaksen har blant annet forklart de nye reglene med at han ønsker en skole med nulltoleranse for skulking.

Fraværsgrensen har vært gjenstand for kraftig debatt i Stortinget, og har blant annet fått kritikk fra både elever og til og med leger.

– Om du når 10-prosentgrensen, er det ikke vits å gå på det faget på skolen lenger, fordi du må ta det som privatist, sier Khadija Jamil.

Aftenposten har vært i kontakt med en rekke rektorer i videregående skole for å spørre hvorvidt de nye fraværsreglene har gjort utslag hittil i skoleåret. De har inntrykk av at elevene er mer til stede enn før. Men de har ulike meninger om reglene fungerer godt.

Ingar Storfjell

Får støtte av rektor

Kubens rektor Kjell Ove Hauge bruker ikke like sterke ord som sine egne elever , men heller ikke han er særlig fornøyd med det nye fraværsregimet.

– Dette er bra for de fleste, men rammer de få, oppsummerer han.

I et blogginnlegg da skoleåret begynte, uttrykte han sine bekymringer for den nye grensen.

Nå har det gått noen uker av skoleåret, og Hauge er fortsatt kritisk til det som er bestemt av politikerne, til tross for at også han ser at det er blitt mindre fravær enn tidligere.

Fakta: Fraværsgrensen Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil eleven som hovedregel ikke ha rett til karakter. Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen (det gjelder også sykdom, men for eksempel ikke begravelser.) Om eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og årsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at eleven likevel får karakter. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Les flere detaljer her Kilde: Utdanningsdirektoratet

Rektor fikk telefon fra irritert lege

– Jeg har allerede fått en telefon fra en fastlege som var irritert over at elever med døgnvirus kom til legen på grunn av dokumentasjonskravet.

Han viser også til at yrkesfagelever, som Kuben har mange av, har mange fag med få timer i uken, og at de dermed er mer utsatt enn andre for fraværsgrensen.

– Vi er også blitt veldig opptatt av varsling og dokumentasjon, i stedet for å snakke med elever og foresatte om hvorfor de var borte, og å tenke mer helhet. Det ville vært smart om foresatte kunne sende egenmelding på vegne av elevene.

Allmennlegeforeningen har også bedt departementet gjøre noe, skriver Dagsavisen.

– Foreldrene må få tilbake retten til å attestere gyldig sykefravær opp til en viss grense, uttaler leder Kari Sollien til NTB.

– Gikk til valg på mindre byråkrati

I Stavanger sitter Øystein Hennig som er rektor ved St. Svithun videregående.

– Slik ordningen er nå, fungerer den ikke, konstaterer han.

– Det er mye rot. Det er kommet veldig mange søknader, og spørsmål fra foresatte. For hver minste nye sykdomstilfelle, er de opptatt av å få legeattest. Både elever og foresatte er veldig redde udokumentert fravær.

Han viser til at dagens regjering har gått til valg på mindre byråkrati.

– Men dette har ført til mye mer arbeid for meg, mine avdelingsledere og kontaktlærere.

Rektor Hennig mener politikerne må se på reglene en gang til.

– Mens voksne som arbeider kan sende inn egenmelding, kan for eksempel ikke elever over 18 år det, skisserer han.

Rektoren sier de ikke har noen statistikk ennå på om fraværet har gått ned på skolen.

– Men ryktene sier at det har gått ned.

Kim Nygåad, Adresseavisen

– En seier for elevene

Rektor Geir Vikan ved Byåsen videregående skole i Trondheim er atskillig mer positiv.

– Vi har merket en betydelig nedgang i fraværet, sier han.

Han mener det er en seier for elevene

– Om noen få får problemer med at de må bruke ekstra tid til legen eller utsette en kjøretime, må vi tåle det for at langt flere elever kommer seg på skolen, sier Vikan.

På Elvebakken i Oslo, en av skolene i hovedstaden som det er vanskeligst å komme inn på, har ikke rektor Per Solli merket så mange konsekvenser av fraværsgrensen.

– Våre elever har tidligere stort sett kommet på skolen. Men vi har merket at folk er fryktelig opptatt av dokumentasjon og å få legeattest

Men det betyr ikke at alle elever er fornøyd med kunnskapsministeren. Noen hadde hengt opp dette i kantinen på Elvebakken. Etter å ha prydet veggen der omtrent to uker, ble det fjernet onsdag.

Du har fått hedersplassen i kantina på Elvebakken vgs, @konservativ ! pic.twitter.com/wNLRjdKfJB — egil eidheim elseth (@egilee) September 1, 2016

Utdanningsforbundet er positive

Utdanningsforbundets tillitsvalgte mener at fraværsregelen virker etter intensjonen.

– Ja, det krever et visst byråkrati, men elevene er mer til stede på skolen. Etter våre tillitsvalgtes vurdering, er det et for stort negativt fokus , sier leder Steffen Handal.

Handal mener det kan tas enkle grep for å unngå for mye byråkrati, og viser til at Telemark fylkeskommune har laget en egen app der lærerne enkelt kan registrere fravær.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere peker på mindre fravær

Og tilbake på Kuben videregående påpeker likevel en av de fire vi snakket med, Haris Usman, at det er noe positivt med den.

– Man blir jo mer motivert til å møte opp.

Erlend Skåltveit er rektor på Fyrstikkalléen skole i Oslo. Han bekrefter at fraværet har gått ned på skolen, men også han viser til at det har kommet så mange legeerklæringer at han regner med at fastlegesystemet blir belastet.

– Vi har fått mange reaksjoner, særlig fra elever. Men vi har også fått positive tilbakemeldinger fra foresatte.

Også rektor Kristine Novak ved Drammen videregående skole viser til at lærerne melder om mindre fravær.

– Men det er en mulighet for at dette tiltaket ikke treffer dem det er ment for. Vi har mange pliktoppfyllende elever som nå blir ekstra nervøse. Vi jobber også for å si at det er lov å være syk.

Nervøse tenåringer har fortalt at de har tre vekkerklokker og en far som skal vekke dem hver morgen fordi de er redde for å komme for sent, forteller hun.

Også Novak peker på at fraværsgrensen medfører ekstra byråkrati for lærere og administrasjonen.

Rektor Eva Berg ved Tangen videregående skole i Kristiansand bekrefter inntrykket fra de andre rektorene om mindre fravær, men mer byråkrati.

– Elevene må bruke mye tid på legekontorer på ting som går over av seg selv etter en dag eller to, sier Berg, som gjerne skulle sett at en melding fra foreldrene kunne vært godkjent som gyldig dokumentasjon for fravær på en til to dager.