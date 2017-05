Renee Rasmussen vrakes til LO-toppen

Rasmussen ønsket gjenvalg i likhet med de tre øvrige LO-sekretærene. Men i motsetning til Are Tomasgaard (Industri Energi), Trude Tinnlund (Fellesforbundet) og Terje Olsson (EL- og IT Forbundet) ser hun ikke ut til å få fortsette.

Opprører

Årsaken er først og fremst at Fagforbundet – LOs desidert største – på nytt ønsker to representanter inn i LOs ledelse. Fellesforbundet støtter dette kravet, noe som gjør det så godt som sikkert at Fagforbundets Kristin Sæther blir ny LO-sekretær.

Sæther fikk for øvrig først vite at hun var aktuell til vervet fredag for under en uke siden. Vrakingen av Rasmussen opprører mange av LOs mindre forbund, som mener hun har gjort en god jobb, ikke minst i arbeidet med å nå fram til nye medlemsgrupper blant selvstendig næringsdrivende.

Ny leder

Valgkomiteens innstilling er ellers helt i tråd med spekulasjonene på forhånd. Fellesforbundets Hans-Christian Gabrielsen innstilles som ny LO-leder, Handel og Kontors Peggy Hessen Følsvik ventes å bli ny første nestleder og Fagforbundets Roger Haga Heimli er innstilt som ny andre nestleder.

Som førstesekretær etter Følsvik ser NTLs Julie Lødrup ut til å bli valgt. Foruten Rasmussen trer LO-leder Gerd Kristiansen og nestleder Tor-Arne Solbakken ut av ledelsen. De to sistnevnte går av for aldersgrensen.

Selve valget finner sted i Folkets Hus senere torsdag ettermiddag. Det er lite trolig at resultatet vil bli et annet enn valgkomiteens innstilling tilsier.