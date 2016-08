Retoriker om Kongens tale: Dette var helt utrolig gøy!

– Jeg ha tatt på meg retorikkhatten - og jeg har lest talen med hjertet, sier Kjell Terje Ringdal til Aftenposten.

Han har fått kong Haralds tale fra torsdagens hagefest på Slottet, der 1500 mennesker var invitert i anledning Kongens jubileum..

– Analytikeren i meg sier at dette er en politisk tale, en såkalt deliberativ tale, som peker fremover, som skal gi råd og antyde løsninger, sier Ringdal til Aftenposten.

– Det er i positiv forstand en politisk tale der Kongen gir råd om hvordan vi bør se på vårt eget land og hverandre.

- En tale det bør settes musikk til

Da Ringdal startet på talen, fryktet han det verste.

– Da jeg begynte å lese så sank det litt i meg. Jeg fryktet at det var en naturpornografisk hyllest til at Norge er fint og solnedgangen vakker.

– Men så skjønte jeg at talen er forførende. Der Bruce Springsteen synger om USA snakker Kongen om Norge. Talen er så moderne!

Han mener talen nærmest er musikalsk.

– Det er en tale det bør settes musikk til. Den bør synges når vi heiser flagget. Den bør tvangspugges av alle gladrasister!

– Talen er klok, smart, den bruker naturen, noe som ofte gir en god effekt i Norge. Man kommer inn i Kongens, talerens verden, der naturen blir den store metaforen om hvordan vi bør se på landet vårt og menneskene her. Der naturen er mangfoldig må også vi være det.

– Talen har en tekstlig melodi, den gynger på en veldig bakker måte, den bruker triader, altså tre eksempler, og anaforer, altså gjentakelser, det er en veldig effektiv måte å skrive på. Denne talen er rett og slett fantastisk god, sier Ringdal.

Stortingspresident, Statsminister, Høyesterettsjustitiarius,

Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, er det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter fra hele Norge!

Hjertelig velkommen til oss, alle sammen!

Dere som er samlet her utgjør bredden av det Norge er i dag. Så hva er Norge?

Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier.

Havet slår mot landet fra nord, vest og syd.

Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er både varme og kalde somre.

Norge er langstrakt og spredt bebodd.

Men Norge er fremfor alt mennesker.

Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene.

Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.

Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.

Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige og midt i mellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler – mens andre er mest glad i sofaen.

Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er.

Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal være trygge, arbeider med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort.

Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere.

Norge er oss.

Når vi synger «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.

At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet.

At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

At Norge er ett.