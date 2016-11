Rettssak om 22. juli-minnesmerke starter til våren

Det ble klart under et saksforberedende møte mellom regjeringsadvokaten velforeningen på Utstranda og tingretten onsdag morgen, ifølge NRK.

Det er 24 naboer som står bak søksmålet mot staten - ved kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). De mener at byggingen av det omstridte minnesmerket «Memory Wound» vil stride mot granneloven og påføre dem helseplager.

Gruppen har tidligere understreket at de ikke er mot et 22. juli-minnesmerke i Hole kommune, men at de mener det må plasseres et annet sted i kommunen.

Regjeringen har foreslått et annet kunstverk, plassert på det utvalgte stedet - men saksøkerne mener det ikke ikke er nok.

«Omfanget av minnesmerkevirksomheten har det ikke vært tale om å begrense, og tilbudet er da ikke tilstrekkelig», skriver saksøkerne i sitt siste prosesskrift.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig i sommer, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.