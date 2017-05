Riksadvokaten: - Ingen aktuell problemstilling å straffeforfølge French i Norge

Under en pressekonferanse i Utenriksdepartementet torsdag ettermiddag ga Brende klar beskjed om at det ikke er aktuelt at French skal sone noen dom i Norge.

– Det er klinkende klart at Joshua French ikke har noen dom mot seg her, og vi har ingen utleveringsavtale med Kongo, sa Brende. Han la til at det Norge har forpliktet seg til er å gi French hjelp med sine helseproblemer.

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther svarer dette på Aftenpostens spørsmål om den juridiske situasjonen for French i Norge:

– Nei, det er ingen aktuell problemstilling å straffeforfølge French for noe i Norge.

En av president Kabilas nærmeste rådgivere i Kongo, sier til Dagbladet at kongolesiske myndigheter forventer at French skal fortsette å sone i et norsk fengsel.

- Ja, det var det vi ble enige om. Jeg vet ikke hvordan det norske juridiske systemet fungerer, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig. Vi forventer at French møter i rettssystemet i Norge, og at han fortsetter sin soning der, sier Kikaya Bin Karubi til avisen.

På pressekonferansen uttalte Brende seg slik:

– Det kan nok være slik de kommende dagene at noen i Kongo har behov for å presentere sin oppfatning av saken på en annen måte, av innenrikspolitiske hensyn.

Diplomat Arild Øyen bekreftet under pressekonferansen at avtalen Norge har oppnådd om French lett kan brukes av kritikere mot president Jospeh Kabila.

– Å gi en utlending et så stort privilegium er ikke en vinnende sak i Kongo, sa han

Dømt for drap og spionasje

Joshua French ble pågrepet i Kongo for åtte år siden, sammen med nå avdøde Tjostolv Moland, begge mistenkt for drapet på sin kongolesiske sjåfør. De ble senere dømt i flere rettsinstanser for drap og spionasje. Moland døde på cellen i august 2013, etter lang tid med sykdom.

French ble i en rettssak i Kongo i 2014 dømt for å ha drept sin egen cellekamerat. Norske Kripos etterforsket dødsfallet, og kom til at Moland ikke ble drept, men at han tok sitt eget liv.