Riksadvokaten kuttet tiltalen mot Eirik Jensen til halvparten

Dermed ble 11 år barbert bort fra Spesialenhetens innstilling til tiltale. Den endelige tiltalen omfatter forhold som er skjedd fra 2004 og frem til desember 2013.

– Det stemmer at vi hadde innstilt på tiltale for et større tidsrom, fra 1993. Det var vår vurdering, sier Guro Glærum Kleppe. Hun er aktor i saken og assisterende sjef for Spesialenheten.

En innstilling fra politiet eller en annen etterforskningsenhet vil alltid være gjenstand for diskusjon og mulige endringer før tiltalen foreligger i endelig form.

Det er riktig at Spesialenheten og Riksadvokaten hadde en ulik vurdering av fra hvilket tidspunkt det kunne bevises at Jensen medvirket til narkotikainnførsel. Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Vurderte bevisene ulikt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch bekrefter at bevisene ble vurdert forskjellig.

– Det er riktig at Spesialenheten og Riksadvokaten hadde en ulik vurdering av fra hvilket tidspunkt det kunne bevises at Jensen medvirket til narkotikainnførsel. Hva denne ulike vurderingen bunner i, vil ikke bli nærmere kommentert herfra, sier Busch.

Han legger til:

– Det er for øvrig ingen sjeldenhet at det ikke er samsvar mellom de forslagene vi mottar og den endelige avgjørelsen, hvilket også underbygger Riksadvokatens selvstendige ansvar.

Spesialenheten leide inn Kripos for å spikre Jensen til tiltalen.

Hasj og cash

– Dette viser at Spesialenheten vurderer bevisene sine på en annen måte enn Riksadvokaten. Han har ikke vært enig i at det holder med noen påstander fra Gjermund Cappelen, sier advokat John Chr. Elden, forsvarer for Eirik Jensen.

Spesialenheten har påtalekompetanse på sitt område, men Riksadvokaten kan gi instrukser til enheten og er klageorgan i enhetens straffesaksbehandling.

Det er de to alvorligste punktene som Riksadvokaten har gitt ordre om å ta inn i tiltalen:

Det første punktet omfatter en påstand om medvirkning eller forsøk på medvirkning til innførsel av det som er beregnet til 13.969 kilo hasj, nesten 14 tonn.

Det andre punktet dreier seg om grov korrupsjon, der det påstås at Eirik Jensen skal ha mottatt kontanter og tjenester eller verdier som er beregnet til minst 2,1 millioner kroner.

Høy bevisterskel

– Tiltalespørsmålet i saken er avgjort av Riksadvokaten etter en kritisk, grundig og selvstendig gjennomgang av etterforskningsmaterialet og Spesialenhetens tilråding, sier Busch.

Han understreker at for å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at alle de objektive som subjektive betingelser for siktedes straffskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffskylden kan bevises i retten.

– Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, og rimelig tvil skal således komme tiltalte til gode, sier Busch.

Tiltalen inneholder i tillegg fire tiltalepunkter som Spesialenheten har reist med egen påtalekompetanse, der tre av dem gjelder Eirik Jensen og som alle dreier seg om brudd på våpenloven.

Sak henlagt tidligere

30. mars 2009 henla Spesialenheten en sak mot Jensen som «intet straffbart forhold anses bevist» etter egen etterforskning.

Ekskona mente Eirik Jensen pleiet en type omgang med kriminelle som en politimann ikke burde. Derfor gikk hun til Spesialenheten.

Jensen har skrevet om denne mannen i sin bok På innsiden. Historien om mitt politiliv, der han omtaler forholdet til barndomsvennen som problematisk.

Mannen ble i 2007 pågrepet i Sverige og fikk 14 års fengsel for grov narkotikakriminalitet. I 2009 ble han overført til Norge for å sone resten straffen her. Han har forklart seg som vitne i rettssaken mot Jensen som pågår nå. Mannen forklarte at han hadde spurt Jensen om å bli med på spritsmugling, noe Jensen skal ha reagert kraftig og svært negativt på.