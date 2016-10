Riksrevisjonen: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

De to etatene har som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.

Riksrevisor Per-Kristian Foss konstaterer at viktige tiltak ikke er gjennomført.

– Alvorlig

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet skulle sørge for å forbedre og styrke samarbeidet, men det har ikke skjedd, ifølge Riksrevisjonen. Foss ser vært alvorlig på svikten.

– Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, sier Foss.

Rivalisering og konfliktnivået har vært så høy mellom de to etatene at de ikke engang har klart å gjennomføre en felles kontraterrorøvelse, skrev VG forrige uke. De to etatene er uenige om hvem som skal ha ansvaret for terrorbekjempelse til havs, og en store årlige fellesøvelsen Gemini måtte deles i to separate øvelser.

Sikret ikke egne bygg

Riksrevisjonen påpeker også at de to departementene ikke har sørget for permanent sikring av sine egne bygg, slik de er pålagt å gjøre. Dessuten påpekes det at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler fortsatt er forsinket.

Foss påpeker at dette ble tatt opp i Riksrevisjonens rapport også i fjor.

Riksrevisjonen har levert Stortinget en separat, sikkerhetsgradert rapport om politiets og Forsvarets arbeid med objektsikring.

Kritiserer datasikkerheten

I sin revisjonsrapport for i alt 240 departementer og andre virksomheter i 2015 fastslår Riksrevisjonen også at flere sentrale, statlige datasystemer ikke har god nok sikring av sensitiv informasjon og mot å bli satt ut av funksjon.

Riksrevisjonen peker på at de flere år har tatt opp problemstillingen, men uten at situasjonen er blitt vesentlig forbedret.

– Dette gjelder også flere store og dataintensive statlige virksomheter, og det er etter vårt syn nå alvorlig for Arbeids- og velferdsetaten og Brønnøysundregistrene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I gjennomgangen av situasjonen i 2015 nevnes spesielt Barne-, ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Men også ved flere andre virksomheter har Riksrevisjonen avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten.

– En del virksomheter har ikke fått på plass systemer som gir god nok kontroll og styring med sikkerheten. Det kan både være at dette ikke følges opp godt nok av ledelsen og at det ikke er god nok risikostyring, kontroll med tilgang eller med dataprogrammer og datamaskiner som benyttes, opplyser Foss.

– Dette gir risiko for at både viktig og personsensitiv informasjon kan komme på avveie, og for at viktige tjenester kan bli satt ut av funksjon, påpeker han.