Riksrevisjonen: Tunnelsikkerheten er ikke god nok

– Undersøkelsen viser at Statens vegvesen i altfor mange tilfeller ikke har god nok oppfølging av sikkerheten, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Det er iverksatt viktige oppgraderinger, men for mange tunneler er sikkerhetsdokumentasjonen ennå ikke på plass, og det blir ikke gjennomført brannøvelser, sier han.

Han peker på at trafikanter heller ikke har god nok kunnskap om sikker atferd i tunneler.

25 tunnelbranner

Hvert år skjer 1300 motorstopp, 25 branner og 15 tilløp til brann i tunneler.

I halvparten av tunnelene har det ikke vært gjennomført brannøvelser de siste fire årene, ifølge rapporten.

Det gjelder blant annet syv undersjøiske tunneler. Disse er kjent for å være mer brannutsatt enn andre tunneler.

41 tunneler regnes som særlig risikoutsatte.

Men for et flertall av disse tar ikke risikoanalysene opp de særskilte forholdene og farene ved hver enkelt tunnel.

– Uten gode risikoanalyser vil en heller ikke få et godt nok grunnlag til å avgjøre nødvendige sikkerhetstiltak, fastslår Foss.

Mangler beredskapsplaner

Riksrevisjonen kritiserer også Vegdirektoratet for ikke å ha gode nok systemer for å sørge for at tunneler blir forvaltet i tråd med loven.

Det mangler både sentrale retningslinjer og rettledninger. Kvalitetssystemene er ofte verken oppdatert eller gir tydelige føringer for arbeidet med risikoanalyser og beredskapsplaner.

Samferdselsdepartementet bør sørge for at Vegdirektoratet oppdaterer rammeverket, er Riksrevisjonens klare råd.

I tillegg bør direktoratet og nødetatene styrke kompetansen rundt tunnelbranner og -ulykker. Det bør også settes i verk tiltak for å gi trafikantene bedre kunnskap om selvredning og sikkerhetsutstyret som finnes i tunnelene. (©NTB)