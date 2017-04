Ringte 26 ganger for å skjelle ut politiet

Klokken 02.30 banket politiet på døren hos en 35 år gammel kvinne i Skien etter at hun hadde ringt operasjonssentralen 26 ganger i løpet av en snau time.

Ifølge politiet var hennes eneste mål å skjelle dem ut.

– Det var ingen vanskelig beslutning for vår jurist å bestemme at hun skulle pågripes, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Han sier at kvinnen må ha trykket på ringeknappen umiddelbart etter at politiet la på i den andre enden.

– Hun skjelte ut politiet for å være udugelig og slike ting. Det dreide seg ikke om noen konkret sak, kun generell utskjelling.

Aaltvedt understreker at det ikke var utskjellingens innhold som avgjorde saken, men at hun ikke ville gi seg.

– Hun oppholdt en operatør og okkuperte en telefonlinje. Dermed begrenset hun vår beredskap og forstyrret oss i arbeidet, vi har tross alt annet å gjøre.

Kvinnen er godt kjent av politiet fra tidligere forhold.