Robert Mood om Regjeringens forsvarsplan: Vil svekke Norges forsvarsevne

Da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skulle oppsummere Regjeringens store plan for det norske Forsvaret rett før sommeren, sa hun:

«Vårt svar på dagens sikkerhetspolitiske situasjon er å øke vår forsvarsevne.»

Robert Mood (57) har vært 40 år i Forsvaret. Han er kraftig uenig i at det er det som nå skjer:

– Med Regjeringens store forsvarsplan vil forsvarsevnen bli svakere de neste fem til ti år. Ikke sterkere. Kan vi ta sjansen på å la det skje? spør han.

Dette er Forsvarets oppgaver

På 1970-tallet var Robert Mood lagfører i Forsvaret. Han ble hærsjef og senere FN-utsending til Midtøsten og Syria. Mood er nettopp ferdig som generalløytnant og forsvarssjefens mann i NATO. I mars fikk han Fritt Ords Pris 2016, for sitt klare språk og sin modige stemme i forsvarsdebattene gjennom mange år.

I forrige uke skrev han kronikken «Skal vi fortsette med hodet i sanden?» i Aftenposten.

– Hva er bra med Regjeringens forsvarsplan?

– Det er udiskutabelt riktig å satse på F-35 kampfly, på spesialsoldater og på etterretning. Slik sett er innretningen på planen god.

– Men?

– Norge trenger et forsvar som både kan takle tradisjonell krig, hybridkrig og en type krigføring vi i dag ikke vet hvordan kan arte seg.

– Vi trenger et forsvar som kan by på troverdig motstand her hjemme, samtidig som vi kan gjøre ankomsten trygg for allierte som kommer oss til unnsetning. Vi må også ha soldater i et alliert land som er truet. Vi har glippet på de to første punktene.

– Hva betyr det for NATO?

– Først når vi kan levere på alle tre punktene, lever vi opp til NATOs krav. Da kan vi være sikrere på at andre NATO-land vil være interessert i å hjelpe Norge, sier Mood.

Søreides beskrivelse: Skal bli bedre på sikt

Mellom linjene i Regjeringens innsalg av forsvarsplanen ligger en erkjennelse av at økt kampkraft vil ta tid.

Først skal «økt tilgjengelighet og utholdenhet» økes. Så - flere år senere - skal «aktiviteten og tilstedeværelsen» i alle forsvarsgrener økes.

Enda senere skal kampfly, ubåter, nye overvåkingsfly og luftvern prioriteres.

Tre måter Norge kan bli utmanøvrert på

Ifølge Robert Mood er vår største utfordring at Forsvaret blir svekket de neste fem-ti årene. Han sier et forsvar som også kan takle det uventede, først vil være klart om 10 til 20 år.

– Det som ikke er fornuftig - ut fra min tankegang - er å si at F-35, spesialsoldater og etterretning er alt vi trenger, og at vi dermed kan fortsette å bygge ned totalforsvaret, sier han.

– Du har hevdet i en kronikk at Norge lett kan bli utmanøvrert. Hvordan?

– De neste fem til ti årene vil Norge ha et forsvar som er marginalt, med i beste fall diskutabel operativ evne (kampkraft), et forsvar som lett kan utmanøvreres. Enten i et klassisk krigsscenario, hvis Europa endres fra slik vi kjenner det i dag, eller hvis noen innleder hybridkrig mot Norge.

Hybridkrig er alternativ krigføring som ikke omfatter store regulære styrker, eller der ikke-regulære styrker tas i bruk. Det kan også handle om ren internett- eller propagandakrig.

Fakta: Hybridkrig: den nye krigføringen Ofte trekkes Russlands press på Krim og Ukraina frem som det tydeligste eksemplet på hybridkrig; en krigføring som ikke skjer mellom stater, men der enten en statlig eller ikke-statlig aktør legger press på et lands myndigheter. Det kan være alt fra: Cyber-angrep.

Fremstøt mot et lands fysiske eller data-infrastruktur.

Bruk av propaganda, vridd informasjon mot et land eller mot et lands myndigheter.

Fremstøt mot et lands fiskeriterritorium eller offshore-installasjoner.

Forsøk på å destabilisere et tettsted eller en by.

Bruk av styrker som ikke bærer nasjonale uniformer, eller bruk av mindre, regulære styrker som går inn i et annet land under dekke av å skulle beskytte landsmenn som befinner seg her. Hybridkrig gjør det vanskelig for myndighetene å definere om de blir angrepet av et annet land, og for NATO å avgjøre om alliansen skal involvere seg. Det som er pekt ut som aktuelle angrepspunkter for hybridkrig mot Norge er Svalbard, Finnmark, offshore-installasjoner og fiskeriterritorium. Robert Mood sier at hybridkrig kan handle om å utnytte det rommet som finnes der noe er for lite for NATO men samtidig for stort for Norge.

Fakta: Fra lagfører til FN-utsending Robert Mood begynte i Forsvaret på befalsskole i 1977. Dette har han vært senere: Lagfører, tropssjef og kompanisjef i Brigade Nord.

Hærens krigsskole og stabsskole.

Nestkommanderende ved Telemark bataljon.

Beste elev etter to års utdannelse ved marinekorpsets høyskoler i USA.

Sjef for Telemark bataljon.

Utenlandsoppdrag i Kosovo.

Sjef for planavdelingen ved Forsvarets overkommando.

Sjef for Hærens styrker.

Sjef for Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK), i praksis Hærens strategienhet.

Generalinspektør for Hæren.

Fra januar 2009 utnevnt som leder av FNs observatørteam i Midt-Østen.

Fra august 2011 sjef for veterantjenesten i Forsvaret.

Fra april 2012 utnevnt sm leder for FNs observatør-team i Syria.

I januar 2014 utnevnt til generalløytnant og sjef for militærmisjonen i NATO, som forsvarssjefens mann i Brussel.

Vant Fritt Ords Pris 2016 for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.

Er nettopp pensjonert fra Forsvaret.

Mener Heimevernet må være sentrale

Mens Regjeringen foreslår å redusere Heimevernet fra 45.000 soldater til 35.000, og la Nordvestlandet og Sørlandet stå uten militære poster, mener Mood det er store fordeler ved å være til stede rundt om i landet.

– Ordfører Marianne Bremnes i Harstad sier at en by som Alta ikke kan forsvares med bombing fra luften. Flere med henne mener vi er i ferd med å blottstille oss i store deler av landet. Har de rett?

– Hun har et poeng. Hybridkrig er ett eksempel på krigføring som ikke kan håndteres fra luften. Det gjelder i hvilken som helst norsk by.

– Hvem i Forsvaret skal håndtere en hybridkrig?

– Skip, om vi blir presset på fiskerifelt eller offshore, og spesialsoldater. Men ikke minst Heimevernet. De lokale styrkene vil med sin tilstedeværelse gi trygghet, vokte nøkkelpunkter og bli helt sentrale.

Heimevernet, HV-11

– Men Heimevernet skal forsvinne fra hele landsdeler?

– Vi blir lettere å vippe av pinnen hvis vi er sterke i ett område, men helt tomme i et annet. Det handler ikke om store styrker, men tilstedeværelse i alle kriker og kroker gir evne til å lede andre aktører, også ild fra skip eller fly lenger unna.

– Poenget er at svekker du Forsvaret for mye i noen områder, så stiller vi oss lagelig til for press. Da hjelper det ikke å være sterk på andre områder. En angriper vil angripe oss der han ser at vi er svake. HV bør heller styrkes. Og Kystjegerkommandoen bør beholdes.

Fakta: Dette skal Forsvaret gjøre for Norge Dette er Forsvarets formelle oppgaver, rangert etter viktighet: Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar.

Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar.

Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement.

Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking og etterretning.

Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter.

Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder.

Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner.

Bidra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området.

Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver.

- Beste norske offiserskorps på hundre år

Robert Mood mener at Forsvaret består av mennesker, fremfor fly og kjøretøy.

– I dag har vi en kjernekompetanse, i alle hærsystemer, som kan brukes til å gjenoppbygge en klassisk landmakt, hvis det er det vi vil. Den er også et fantastisk utgangspunkt for å bygge en fremtidsrettet og moderne landmakt, hvis det er det vi vil. Jeg vil det siste.

– Du tenker på erfaringene forsvaret har fått i Afghanistan?

– Blant annet. Ikke på hundre år har Norge hatt offiserer, spesialister, med den kompetansen vi har i dag. Det er disse som må gi de detaljerte svarene på hva vi bør satse på i de neste ti årene.

- Lytt til Kongen

– Hvordan kan Norge ruste seg bedre med tanke på en endret sikkerhetssituasjon og svakere felles institusjoner?

– Hvis vi trekker opp det store lerretet: Kongens tale i hageselskapet på Slottet var et veldig tydelig eksempel på den type lederskap vi trenger. Det er en av de beste talene jeg har lest fra europeiske ledere de siste årene, og jeg leser mange. Det har med et samfunns robusthet å gjøre, evnen til å stå imot en krise og slå ring om hverandre.

– Når det uventede skjer, står og faller det på at de fleste av oss kan identifisere oss med den type tenkning som Kongen beskriver. At våre ledere er på det sporet, er utrolig viktig.

Fakta: Derfor vant Robert Mood Fritt Ords Pris 2016 I juyrens kjennelse heter det: «Robert Mood har vært en samfunnsbevisst og åpen leder i Forsvaret i en årrekke. Han har bidratt aktivt og skarpt til flere viktige og kritiske ordskifter om Forsvarets rolle både i internasjonale operasjoner og i det norske samfunnet. Det skjer sjelden at høytstående embets- og tjenestemenn deltar så aktivt og modig i offentlig debatt. Robert Mood har gjort det med opplysende og kritiske innlegg om forsvarspolitikk, og om temaer som ligger fjernere fra hans eget arbeidsfelt. Generalløytnant Mood har de siste årene blant annet engasjert seg sterkt i offentligheten i debatter om de norske styrkene i Afghanistan, behandlingen av Forsvarets veteraner, størrelsen på forsvarsbudsjettet, nedbyggingen av hæren, Vestens forhold til Syria-krisen, bevæpningen av norsk politi og Norges forhold til Russland. Robert Moods mange og debattvekkende bidrag er særlig viktige fordi vi lever i en tid da ytringsmulighetene for ansatte i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press. Samtidig ser vi at mediene og allmennheten i mange tilfeller har problemer med å få innsyn. Slik sett kan en sentral militær leder som Robert Mood være en inspirasjon for andre borgere som vil engasjere seg med sin fagkunnskap i debatter om omstridte temaer, sier Fritt Ords styreleder, Georg Fr. Rieber-Mohn.»

