Aftenposten har de siste dagene skrevet flere saker om bruk av tvang og fysisk makt i barnehagen.

Det er Fylkesmannen i Vestfold som etterlyser en sentral veileder i det utdanningsdirektør Kari Evensen beskriver som et «lovtomt» rom.

I henvendelsen til Utdanningsdirektoratet vises det til flere praksiseksempler, og i vår innspillspakke har leserne bidratt med mange historier.

Direktoratet har nå lagt saken ut på Facebook, og bedt ansatte og foreldre om innspill for å forsøke å finne ut om dette er et stort problem.

Tar saken opp i spørretimen

Både Venstre og Sp har stilt spørsmål til Røe Isaksen om bruk av tvang og makt i barnehagen etter at Aftenposten skrev om dette.

Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer sterkt på flere av eksemplene som kommer frem, og spør seg hvorfor det ikke har vært mer fokus på dette før.

Hun tar saken opp i Stortingets spørretime førstkommende onsdag. Toppe ber om statsrådens vurdering av saken, samt svar på hva han vil gjøre for å hindre bruk av tvang og makt og sikre at barn og foreldre kan være trygge på tilbudet som gis.

Sp-politikeren kan ikke huske å ha opplevd en debatt om tvang og makt i barnehager.

– Vi vet at det skjer i helsesektoren, og er tydelige på tiltak for å forhindre det. Vi må ta den samme politiske debatten opp mot barnehagesektoren også, sier hun.

– Barn har krav på personvern

Venstre har tidligere levert et representantforslag om utredning og bedre rapportering av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren, og skriver i begrunnelsen for sitt spørsmål at «dersom tvangsbruk i barnehager er uklart regulert, registrert og praktisert, kan det være aktuelt å gjøre en lignende utredning også i denne sektoren».

– Når aktørene i sektoren selv uttrykker bekymring og usikkerhet rundt grensene, er det noe vi må drøfte. Barn har krav på personvern og en hverdag fri for krenkelser og maktbruk, og de kan ikke ivareta sine egne interesser, sier Iselin Nybø (V), nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Åpner for å lage veileder

– Både som statsråd og barnehagefar er dette en problemstilling som engasjerer meg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han synes det har kommet frem noen klare tilfeller av urimelig tvang.

– Noen av eksemplene er klart over streken, og noe av dette kan være vanskelig.

Statsråden mener likevel man skal være forsiktig med å bruke ordet tvang hvis man for eksempel snakker om en ansatt som tar på et barn en lue mot barnets vilje når det er fem minusgrader ute.

– Det tror jeg alle er enige. Barna kan ikke bestemme alt, men tvang og maktbruk ønsker vi selvfølgelig så lite av som mulig.

– Er det behov for en sentral veileder?

– Det kan godt hende, men jeg vil ikke forplikte meg til det. Først må vi la Utdanningsdirektoratet vurdere om det er et reelt behov i barnehagesektoren.

– Vanskelig å vite hvor grensen går

Utdanningsdirektoratet har ikke hatt mange juridiske saker som peker i den retning, men det kan i praksis likevel være vanskelig å vite hvor grensen går, erkjenner Røe Isaksen.

– Det kan nok være en gråsone her. Hvor vanskelig det er å løse i den enkelte barnehage, vet vi faktisk ikke.

– Handler ikke dette om å ha nok barnehagelærere i barnehagen?

– Jeg er enig i at vi trenger flere barnehagelærere, men vil være forsiktig med å utelukkende knytte dette opp mot andel barnehagelærere. Da sier man samtidig at dette ikke er mulig å løse i dag.

– Dette handler minst like mye om at man har en klar, felles forståelse og diskuterer disse problemstillingene i den enkelte barnehage, mener statsråden.

