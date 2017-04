Rosa brannbil skal kjempe mot både flammer og kreft

Se flere bilder nederst i saken

– Hvis det å gå i rosa klær eller kjøre rosa brannbil er det tøffeste synsinntrykket du møter som brannmann, så takler du jobben bra.

Overingeniør Jarle Haugsrud i Hurum Brannvesen er krystallklar. Farger betyr lite, og det var få problemer med å selge inn den nye fargen i et tradisjonellt maskulint arbeidsmiljø.

- Arbeidet i brannvesenet er like mye et omsorgsyrke som et innsatsyrke, forteller han.

Dan P. Neegaard

Landets første operative rosa brannbil har garasje på Tofte i Hurum. Den nye maskinen er komplett utstyrt som en uavhengig redningsenhet, og er nøye planlagt opp mot lokale forhold.

– Bilen er spesielt tilpasset innsats i Oslofjord-tunnelen, og det riksantikvaren har definert som tett trehusbebyggelse i Holmsbu.

Elena Solberg, kommunikasjonssjef i Hurum kommune, forklarer at hensikten med den rosa brannbilen primært er et ønske om å skape varige holdningsendringer rundt HMS (helse, miljø og sikkerhet) - og å støtte kreftsaken.

– Men det er like viktig å bruke idéen til å samle inn penger, og til å synliggjøre problematikken med kreft på arbeidsplassen.

Generalsekretær Anne Lise Rygh i Kreftforeningen ønsker at flere ser mot prosjektet på Hurum, og håper på smitteeffekt.

− Anslag viser at 8 av 10 som dør av yrkesrelaterte grunner, dør på grunn av kreft. Dette gjelder ikke minst brannfolk. Selv om disse er bedre trent enn folk flest, og dermed skulle ha bedre forutsetninger for å unngå dette, så er dessverre virkeligheten stikk motsatt. Det er viktig at vi er klar over dette, og dersom denne nye signalbilen kan bidra til en sikrere fremtid for brannfolk har vi invistert godt for fremtiden.

Noen fakta om landets første rosa brannbil:

Scania P410 4x4 Euro 6

410 hk

Vanntank: 8000 liter

Skumtank 200 liter

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard