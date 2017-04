Rumenere i Oslo avviser at de er involvert i organisert kriminalitet

NRK Brennpunkt viste tirsdag dokumentaren «Lykkelandet». Kanalen har fulgt Bergens tiggermiljø over en periode på to år.

Kartleggingen har blant annet vist at deler av tiggermiljøet – 140 personer i tallet – står bak eller deltar i organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet. I ettertid skal tiggere i Bergen ha blitt angrepet, forteller de selv.

– Folk tror vi har mye penger

Aftenposten traff torsdag ettermiddag et titalls rumenere i Oslo sentrum som var samlet for å få nye forsyninger av bladet Folk er folk. Også de forteller at dokumentaren har fått konsekvenser.

– Det er blitt vanskelig, folk tror at vi har mye penger. Men hvis jeg hadde millioner og et stort hus i Romania, ville jeg ikke ha solgt blader på gaten i Oslo. Det som skjer i Bergen er idiotisk, sier Cheorge Cretu.

Han sier at inntektene fra bladsalget er viktig for ham og for familien hjemme i Romania, slik det er for de andre rundt ham.

Flere av rumenerne forsøkte å selge blader i strømmen av folk ut og inn av stasjonen, men ble avvist gjentatte ganger.

– Reportasjen på TV om organisert kriminalitet i Bergen har skapt store problemer for oss, sier rumeneren Florian Petrus Creu til Aftenposten.

Avviser pillesalg-anklager

Nationalheateret stasjon i Oslo er et sentralt møtepunkt for rumenere som har salg av bladet Folk er folk som viktig inntektskilde.

Hver dag unntatt søndag møter Creu andre rumenere utenfor inngangen til stasjonen for å fordele blader som skal selges. Han kjenner seg ikke igjen i utspillene til Oslo-politiet om at rumerne og bulgarere selger piller under med tigging som skalkesjul. Aftenpostens oversikt viser at 33 rumernere er tatt for pillesalg i Oslo så langt i år.

– Jeg kan garantere at de jeg treffer her ikke driver med kriminalitet eller salg av narkotika eller piller. Vi har alle familie hjemme i Romania og sender penger hjem til dem, penger vi tjener ved å selge blader. De fleste av oss sover ute, i skogen ved Sognsvann, og har ikke mye penger, sier Creu.

Monica Strømdahl

Han kjenner seg ikke igjen i det bildet politiet tegner eller det bildet som ble tegnet i NRKs brennpunkt fra Bergen om at tigging og bladsalg er skalkeskjul for kriminalitet.

– Akkurat nå er det vanskelig

– Vi får håpe at situasjonen blir mer normal etter noen dager. Akkurat nå er det vanskelig. Om noen dager kommer mange tilbake til Oslo etter at de har vært hjemme hos familiene sine i Romania i påsken, sier Florian Petrus Cretu.

Nå like etter påske er Oslo nesten tom for tiggere og bladselgere. På en ti minutters spasertur fra Akersgata til Nationaltheateret stasjon langs Karl Johan var det i går ettermiddag bare 3-4 tiggere og bladselgere å se, mens det på denne strekningen vanligvis er opptil 25 personer i virksomhet.