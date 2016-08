Rundt halvparten av asylsøkerne kan bli returnert

I 2015 kom det rundt tre ganger så mange asylsøkere til Norge som vanlig. UDI-direktør Frode Forfang sier til NRK at han tror det blir krevende å få gjennomført alle returene.

– Det at vi klarer oppgaven med å returnere asylsøkerne som har fått avslag, er også viktig for å bevare viljen til å kunne integrere dem som skal bli, sier han.

Forfang skriver i bloggen sin at når man ved utgangen av året skal gjøre opp status, regner han med at et sted mellom 12.000 og 15.000 asylsøkere kan komme til å få avslag på søknaden.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det er UDI som har ansvaret for dem som returnerer frivillig, mens Politiets utlendingsenhet (PU) gjennomfører tvangsreturene.

– I år har vi et krav om 9.000 uttransporter, så for oss å jobbe opp mot de nivåene det snakkes om, er fullt ut mulig, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik.

Integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier returneringsarbeidet er en krevende oppgave.

– Derfor er det viktig å fokusere på å få på plass returavtaler, få sendt ut flest mulig av dem som ikke skal være her, men også prøve å få flere til å returnere frivillig. Det arbeidet må vi også styrke, sier hun.