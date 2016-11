Ruset trailersjåfør pågrepet etter ulykke

Ulykken skjedde på E39 i Brekktunnelen like ved grensen mellom Melhus og Skaun i Sør-Trøndelag ved 23.20-tiden onsdag kveld.

En personbil med fire personer i ble truffet av hengeren på vogntoget inne i tunnelen sent onsdag kveld. Ingen ble alvorlig skadet.

Vogntoget kjørte videre etter sammenstøtet, men politiet fant den parkert og forlatt noen kilometer unna, i Buvika. Like etter ble en 31 år gammel mann pågrepet.

– Han ble pågrepet i en leilighet ikke langt fra der vi fant bilen. Vi har sikre indikasjoner på at han var fører av vogntoget, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

– Vi har ennå ikke avhørt ham, vi må vente til han ikke er ruset, sier Aaslund.

31-åringen var yrkessjåfør. Nå er han fratatt førerkortet.

En annen mann som var i leiligheten ble også pågrepet. Det er ikke kjent om han var med i bilen under kollisjonen. Heller ikke han er avhørt.

Personbilen fikk store skader i sammenstøtet med trailerhengeren, og Aaslund sier det er et under at det har gått så bra.

– Personbilen er totalvrak. Én av de fire klaget over mindre smerter. Vi har ikke andre vitner enn de som var i personbilen, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund.

De involverte var preget etter ulykken, som etter spor på stedet og på semitraileren og dømme fort kunne endt mye mer dramatisk.

– Da vi snakket med innringeren, var hun selvfølgelig preget av hendelsen. De mener de har vært heldige, sier Aaslund.

– Vi anser det som helt usannsynlig at føreren av vogntoget ikke merket sammenstøtet, ut fra omstendighetene og skadene på personbilen, sier Aaslund.

Vogntoget skal ha vært på vei nordover mot Trondheim da det smalt. De fire i personbilen ble etterpå tatt hånd om av helsevesenet.

Tunnelen ble stengt etter ulykken, men ble åpnet igjen etter at veien var ryddet.