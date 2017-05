Russ innlagt med smittsom hjernehinnebetennelse

Det som på folkemunne kalles «smittsom hjernehinnebetennelse» er en meget alvorlig sykdom som ikke sjelden har dødelig utgang. Den medisinske betegnelsen er meningokokksykdom fordi den er forårsaket av meningokokkbakterien og fordi det ikke bare dreier seg om hjernehinnebetennelse. Sykdommen opptrer i to former, som hjernehinnebetennelse (meningitt) og som blodforgiftning (sepsis), eller som kombinasjon av de to. Begge former er alvorlige, men blodforgiftningsformen er særlig alvorlig og kan ha en dramatisk sykdomsutvikling i løpet av få timer.

Kilde: Folkehelseinsituttet