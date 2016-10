Russland forundret over planer om US Marines på Værnes

I en epost til Adresseavisen hevder den russiske ambassaden i Oslo at det alltid har vært en fordel for Norge at landet ikke har tillatt fremmede styrker stasjonert på norsk jord.

– Basepolitikken sto seg til og med gjennom den kalde krigen og har vært en fordel for Norge som partner fremfor andre Nato-land, heter det i eposten, som er ført i pennen av presseattaché Maxim Gurov.

Han viser også til mange uttalelser fra norske myndigheter om at det ikke er noen trussel fra Russland mot Norge.

– Vi undrer oss over hvorfor Norge er så villig til å øke den militære kapasiteten gjennom å tillate stasjonering av amerikanske styrker på Værnes.

Planene om å innlosjere 300 soldater fra US Marines på Værnes ble gjort kjent tidligere i måneden. Adresseavisen har skrevet at den amerikanske styrken kan være på plass allerede i januar.