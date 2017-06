SAS får tilsyn og risikerer bøter for ny nettside

Nå går Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) til det skritt å varsle tilsyn.

Difi, som skal sørge for gode IT-tjenester i offentlig og privat sektor, varslet tirsdag SAS om at man har gått i gang med å sjekke flyselskapets nye nettsider.

Det er reaksjoner fra ulike organisasjoner og direktoratets egne vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.

Kritikken mot de nye SAS-nettsidene har vært omfattende, blant annet gjennom et oppslag i Aftenposten der flere kunder klaget på at det var umulig å få bestilt billetter og at man hele tiden opplevde å få feilmeldinger.

I varslet til SAS skriver direktoratets tilsyn at dette gjøres «for å kontrollere om SAS’ nettsider følger lovkravene til universell utforming av IKT», som det heter i brevet.

Direktoratet skriver i brevet til SAS at folk er avhengige av en utforming av nettsidene som gjør at de ikke blir utestengt fra viktige funksjoner i samfunnnet:

– Dette gjelder bl.a. eldre, kunder med dysleksi, kunder med nedsatt syn eller med norsk som andrespråk. Det å reise er en stor del av hverdagen til alle innbyggere. SAS er et av de største flyselskapene i landet og har flere tusen kunder daglig. Det er viktig at deres nettside og bestillingsprosesser fungerer for alle, sier Rygg.

Hvor enkelt er det å bestille billetter?

DiFi

Formelt sett er det kode, design og innhold som vil bli sjekket.

Forventer en plan for å løse problemene

Lederen for direktoratets tilsyn, Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene. Dersom forbringene ikke blir gjort eller tilsynet ikke finner det tilfredsstillende, kan det bli snakk om forelegg og i verste fall bøter.

– Hvor store slike bøter kan bli, kan jeg ikke svare på. Vi har til nå ikke vært nødt til å ilegge bøter mot noen ennå, sier Rygg.

Til Aftenposten har SAS innrømmet at nettsidene ikke er optimale, men at det vil komme forbedringer etter hvert.

Saken blir oppdatert