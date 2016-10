SFO-gutt ble avkledd, hengt oppned og kastet stein på

Den grove trakasseringen skjedde tirsdag etter skoletid, i skogen bak SFO, i et område som ellers brukes mye til lek, skriver Altaposten.

Guttens far forteller til avisen at de fikk en tekstmelding fra skolen hvor det sto at noen hadde hengt sønnen etter føttene og tatt av ham buksa og trusa. Det skal også ha blitt kastet stein på gutten. Rektor på den aktuelle skolen bekrefter hendelsen.

– Etter skoletid har noen store gutter som ikke hører til på SFO, holdt en unge opp ned. De skal også ha kledd av ham buksa. Det er helt uakseptabelt, sier rektoren ved skolen, Unni Tollefsrud.

– Rystende

Hun sier at de nå skal snakke med hver enkelt av de store guttene.

– Vi må huske på at de som har gjort det, også er barn, sier rektor.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til TV 2 at episoden er rystende.

– Jeg tror alle, enten man er foreldre selv eller medmenneske, blir berørt av dette. Det første man må gjøre i alle sånne saker, er å trykke på alarmknappen og varsle alle de involverte, sier statsråden.

Hjelpeapparat

Han mener hjelpeapparatet i kommunen må kobles inn. Det kan hende både de som mobbet og den som ble mobbet, trenger hjelp, sier han og legger til at alle barn skal være trygge på SFO.

Onsdag var det møter med personale og foreldre, og rektor og skoleledelsen skulle snakke med alle berørte parter.

Guttens far forteller at flere har kontaktet ham og fortalt om lignende hendelser.

– Det skal visst ha skjedd flere ganger der i skogen bak skolen, sier han.

Kommunalleder Mads Stian Hansen i Alta kommune sier slikt ikke skal skje.

– Vi ser svært alvorlig på det, sier Hansen.