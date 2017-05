Kong Harald og droning Sonja kastet glans da «Saga Oseberg» ble sjøsatt for fem år siden.

Dette er en fullskala-kopi av Osebergskipet, som vikingene fra Tønsberg brukte da de reiste Europa rundt for krige og plyndre.

I fire-fem år har skoleklasser, lag og firmaer fått prøve seg som roere på Byfjorden i Tønsberg, men det er det nå plutselig blitt en brå slutt på.

Oseberg båtlag, som eier skipet, sier til Tønsbergs Blad at de taper 25.000 kroner i uken på det de opplever som et bruksforbud.

Lokalavisen har fulgt opp reaksjoner fra Vestfold-benken på Stortinget som synes Sjøfartsdirektortets krav er urimelig og direkte lattervekkende.

* Les Terje Avner: Osebergskipet. Nasjonalskatten vi kunne ha tapt

– Dette er et passasjerskip

En egen klasse for vikingeskip eller kopier av disse dessverre ikke lenger i de norske skipsregistrene.

Båtbyggerne på Vikingeodden i Tønsberg lurte derfor på om noen i Sjøfartsdirektoratet mer enn hadde nippet til flasken med Møllers tran før de forfattet et brev som påpekte hvilke regler som gjelder for passasjerskip.

* Nødutganger rundt hele skipet tydelig merket med «Exit»

* Motor

* Redningsflåter til alle

* Skipper må ha seilt minimum 36 måneder som dekksoffiser

Kan ha seilt ulovlig i flere år

Om byråkratene i Haugesund skulle ha sagt noe om vikingenes evne til å lese regelverk, ville nok de ha undret seg over om noen hadde smakt på den sterkeste mjøden.

De mener det internasjonale regelverket er klinkende klart og setter sikkerhet foran alt annet, spesielt om barn i skolealder skal brukes som mannskap.

Er det flere enn 12 betalende om bord er dette næringsvirksomhet, og skipet skal da godkjennes av Sjøfartsdirektoratet:

– Så langt jeg har klart å avdekke i dag, har skipet pr i dag ingen godkjenning hos oss hverken som passasjerskip eller lasteskip. Tar de med seg 13 passasjerer er det å anse som passasjerskip og må da ha en godkjenning for dette, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus til Aftenposten.

Båtmagasinet: Jeg sender et sukk til Sjøfartsdirektoratet i Haugesund; «Det er lov å tenke sjæl». Trekk vikinghjelmen opp igjen og la Saga Oseberg fortsette sin ferd - med dispensasjon...

– Ba om mer informasjon

Sjøfartsdirektoratet er oppgitt over at vikingene gikk til lokalavisen før de spurte avsender om hva som mentes med brevet:

– Vi reagerer på at det står på trykk i Tønsberg Blad uten at vi er kontaktet for å kunne imøtekomme påstandene i avisen. Fra vår side er det viktig å påpeke at vi ikke har fattet noe vedtak i denne saken, men gitt en tilbakemelding til eierne av fartøyet om at vi trenger mer informasjon for å kunne komme med en mer konkret vurdering, sier han.

Hvor lang tid dette vil ta, avhenger av når viktingene svarer direktoratet, som ikke har til hensikt å bedrive saksbehandlingen hverken gjennom lokal- eller riksmedia.

Det er heller ikke klart om fire-fem års eventuelle lovbrudd vil få konsekvenser.

Ydmyk leder

Einar Chr. Erlingsen, styreleder i stiftelsen Nytt Osebergskip, befinner seg for tiden på grev Draculas hjemtrakter i Transylvania, Romania:

– Jeg kjenner ikke de siste dagers utvikling i detalj, men dialog er alltid den mest farbare leden, hilser Erlingsen per telefon.

Jacob Hamilton / TT / NTB Scanpix

«Draken» med motor

Verdens største vikingeskip, «Draken Harald Hårfagre» av Haugesund, er sertifisert som lasteskip og utstyrt med innenbordsmotor. Den er en kopi av Olav Tryggvasons sagnomsuste krigsskip Ormen Lange fra år 999.

I fjor kunne Aftenposten melde at igjen var et norsk vikingskip nådd til Nord-Amerika.

Bygger vikingskip som skal seile til Svartehavet