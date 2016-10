Sakkyndige i partnerdrapet: – Tiltaltes evner ligger i nedre del av normalnivået

Den habile storviltjegeren har hele tiden sagt at det drepende skuddet ble avfyrt ved et uhell, et vådeskudd, og at han bare vil erkjenne straffskyld for uaktsomt drap, etter at kona gjennom 19 år ble skutt på kloss hold i parets bolig 9. januar i år.

De sakkyndige har gjennomført en full judisiell observasjon.

Den viser et generelt evnenivå rett i underkant av en IQ på 70. Hans reelle IQ ligger sannsynligvis på mellom 70 og 75, ettersom han jobbet og fungerte ellers.

– I rettspsykiatrisk forstand defineres grensen for lettere psykisk utviklingshemming på 75 IQ-poeng. De som har en IQ under det, vil regnes som å ha en lettere psykisk utviklingshemming. Det kan ha betydning for utmåling av straffen, forklarer spesialist i psykiatri, Terje Tørrissen, i en rettspause.

De sakkyndiges hovedkonklusjon er at tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

Partnere står bak ett av tre drap i Norge: Dagen etter at hun sa ekteskapet var over, ble hun skutt

– Må få betydning for straffeutmålingen

Forsvarer Harald Stabell var kjent med de sakkyndiges konklusjon på forhånd.

– Dette har ingenting å si for skyldspørsmålet, men må ha betydning for straffeutmålingen, sier Stabell, og viser til en dom fra Høyesterett i februar i år, hvor en lettere psykisk utviklingshemmet mann fikk en betydelig reduksjon av straffen.

Den da 20 år gamle mannen fikk i 2012 en dom på to år og ti måneders fengsel for å ha voldtatt en ruset og bevisstløs 15-åring.

Da det senere kom frem at han hadde en IQ på 69, reduserte Høyestrett straffen med ett år og fire måneder.

Fakta: Dette er saken Fredag 8. januar i år fortalte avdøde ektemannen at hun ville flytte ut. Under Lørdagsrevyen hentet han frem konas jaktrifle, satte inn en patron og tok ladegrep uten å sikre våpenet på kjøkkenet, har tiltalte forklart i retten. Da kona ropte at han måtte hente barna mens hun stekte taco, var han usikker på hva hun sa. Med rifla i hendene gikk han inn i stuen. Skuddet gikk av på 25–40 cm hold, og 42-åringen døde momentant. Selv sier tiltalte at dette var et vådeskudd, og at han hadde tatt med våpenet inn på kjøkkenet for å pusse det. Da Kripos undersøkte åstedet, ble det ikke funnet noe pussepapir eller våpenolje på kjøkkenet. Ektemannen er tiltalt for forsettlig drap, altså å ha skutt med vilje, med en strafferamme på 8 til 21 år. At de sakkyndige mener 51-åringen har en lettere psykisk utviklingshemming, kan bety en reduksjon av straffen.

Vitne: – Sa han skulle ta livet av kona om hun forlot ham

I retten er det kommet frem at tiltalte hadde mangelfull skolegang og sliter med å tilegne seg lærdom. Han har tre dommer fra ungdomstiden, blant annet for vold.

Flere vitner har trukket frem at 51-åringen kunne være bråsint, noe han selv benekter.

To vitner fortalte at de hadde hørt den nå drapstiltalte mannen si at kvinner som var utro eller forlot ektemannen, kunne drepes:

«Han sa at om (avdødes navn) gikk fra ham, skulle han ta livet av henne, skjære henne opp i småbiter og grave henne ned på skogen slik at ingen fant henne igjen noen gang», fremgår det av et vitneavhør.

Dom i november

Rettssaken startet mandag i Gjøvik tingrett. Etter at de sakkyndige hadde lagt frem sin rapport i tingretten torsdag morgen, var det åstedsbefaring i huset på Gran i Hadeland hvor drapet skjedde.

Saken avsluttes fredag med prosesyrer fra statsadvokat Jo Christian Jordet og forsvarer Stabell.

Dom i saken er ventet å falle i begynnelsen av november. Tingrettsdommer Helle Rolstad har vært administrator.