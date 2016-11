Såpeglatt på Sørlandet - mer vintervær i vente

Et skikkelig sørlandssnøvær har rammet trafikken i Agder. I Setesdal har det i natt vært så glatt at en bil har havnet på taket og flere har kjørt i grøften, melder politiet i Agder.

– Bilen hadde nye piggdekk og kjørte i lav fart, men har likevel fått sleng på bilen. Det er så glatt at det nesten ikke går an å stå, forklarer operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Etter ulykken la politiet i Agder ut denne videoen på Twitter:

Operasjonsleder Klausen forsikrer at betjenten ikke har spesielt glatte sko.

– Dette er vanlige politistøvler, de har traktormønster og gir ellers godt grep. Det sier noe om hvor glatt det er, sier han.

Tidligere på kvelden beskrev politiet føret i Setesdalen som så glatt at det var «uforenlig med å stå».

I rekken av ulykker på Sørlandet, ble tre personer sendt til legevakt for behandling etter at en bil kjørte av veien og i et tre i Vennesla.

De aller fleste i denne delen av landet husker den februarnatten i 2007 da 1000 mennesker sto fast på E18 i ti timer etter at et væromslag fikk det til å lave ned med snø.

Fremdeles glatt

I morgentimene er det fremdeles såpeglatt på veiene, og i sekstiden sto et vogntog fast på E18 ved Østerholtheia. Politiet skriver på Twitter at det er et utenlandsk vogntog med dårlig dekkutrustning.

Dette er generelt et problem, særlig på Sørlandet. Statistikk fra forsikringsselskapet If, gjengitt av TV 2, viser at én av ti som kræsjer om vinteren, kjører med sommerdekk.

Sjåførene på Sør- og Vestlandet er de lateste, her er det flest som aldri bytter til vinterdekk, men kjører med sommerdekk hele året.

Bilister som ikke har byttet til vinterdekk, blir anbefalt å la bilen stå. Politiet i Oslo beslagla to førerkort natt til lørdag fra bilister som kjørte med sommerdekk. Den ene kjørte på en midtdeler på Smestad, den andre ble stoppet med blankslitte sommerdekk i Trondheimsveien.

Meek, Tore / NTB scanpix

– Det blir en kvalifisert vurdering i hvert tilfelle avhengig av situasjonen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand ved Politiet i Oslo til NTB. Han forteller om en forholdsvis rolig natt etter at trafikkens stilnet. Tidlig lørdag morgen er det bare et tynt snødekke i Oslo sentrum, mens det er mer snø i høyden. Ikke kjør uten vinterdekk

Venter mer snø i Oslo

I Oslo-området er det foreløpig bart og vått på hovedveiene, men det er ventet mer snø utover dagen.

– Dersom man skal ut og kjøre må man ha vinterdekk, sier Gry Solli fra Veitrafikksentralen.

Hun advarer også om at det kan være glatt på sideveier, der det kan ligge en del snø.

– Vi tror de skal kunne rydde unna det som kommer av snø, og at trafikken skal gå greit så lenge folk har ordentlige dekk og kjører etter forholdene, sier Solli.

Mer snø kommer

Politiet i Buskerud melder om flere utforkjøringer i løpet av natten, men ingen personskader. Også i Asker og Bærum ble det meldt om flere ulykker, og en sjåfør på Blommenholm blir anmeldt for å ha kjørt på sommerdekk. Politiet på Romerike melder også om førerkortbeslag etter at en bilist kjørte i autovernet på E6 ved Djupdalen med sommerdekk på bilen.

Enkelte steder i Agder-fylkene samt i Telemark ventet meteorologene opptil 80 centimeter snø i løpet av fredagskvelden og lørdagen, særlig litt inn i landet. Ifølge operasjonslederen i Agder-politiet regnet det fortsatt på kysten i Agder fredag natt, mens det lenger inn i landet snødde kraftig.

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for åtte østlandsfylker på grunn av det ventede snøfallet.

Det vil komme mer snø lørdag, og tilsammen kan det komme 20 centimeter i Østfold og opp mot 40 centimeter enkelte steder i Buskerud, Oslo, Akershus og Oppland. Det betyr at folk må belage seg på forsinkelser både i fly- og veitrafikken i helgen.