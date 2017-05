Sara (9) skrev brev til statsministeren og ba henne rydde i havet

«Kjære Erna Solberg. Jeg er bekymret for miljøet»

Slik starter brevet ni år gamle Sara Heggum skrev til statsministeren hvor hun slår et slag for å erstatte vanlige plastposer med nedbrytbare poser for å ta vare på naturen.

Brevet inneholdt flere tegninger for å vise statsministeren hva som skjer når fisken vi spiser får i seg mye plast. I går ble tegningene delt på facebooksiden til Statsministerens kontor.

Til Aftenposten forteller den unge brevskriveren at hun har lært om forsøpling av havet på skolen.

– Både dyrene og vi blir syke av at vi kaster så mye. Plastposer burde være forbudt. Jeg har selv vært på tur med mamma og pappa og sett hvor mye søppel det ligger på strendene.

– Snusere må skjerpe seg

Og strender som flyter av søppel er det flere enn Sara som har merket seg. Lørdag brukte tusenvis av mennesker finværet til å delta på Strandryddedagen, en landsomfattende dugnad for å fjerne plast og søppel i naturen.

I år ble over 25.000 ryddeaksjoner registrert. Det knuser den forrige rekorden på 19.000 fra 2015.

Daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen, var på Langåra i Oslofjorden og ryddet en strand hun beskriver som «svært forsøplet».

– Det så kjempestygt ut her da vi kom. Det lå forbruksavfall, sprengkabler, plastkanner, bøyer, redningsvester og snusbokser. Det var veldig mye snusbokser, så snusere må skjerpe seg, sier Gulbrandsen på telefon fra Langåra.

Rydder over hele Norden

Strandryddedagen er blitt arrangert hvert år siden 2011. I år har Hold Norge Rent for første gang inngått samarbeid med de andre nordiske landene, slik at det pågår dugnad for å rydde strender over hele Norden.

Målet totalt for de nordiske landene er at 65.000 frivillige skal rydde i alt 1000 tonn avfall, hvorav Norge skal bidra med 500 tonn. I fjor ble 377 tonn samlet inn. Det var 50 prosent mer enn forrige rekord.

Men hensikten er ikke å rydde mer søppel, men å få folk til å kaste mindre.

– Det viktigste er at folk slutter å kaste søppel i sjøen. Slike aksjoner bidrar forhåpentligvis til at folk tenker seg om to ganger før de forsøpler, sier Gulbrandsen, som anslår at rundt 40 personer bidro til å rydde stranden på Langåra.

Statsministeren ryddet strand

Også statsministeren bidro med å rydde strand denne solfylte lørdagen. Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen plukket hun søppel langs kysten på Langåra.

– Forsøpling av havet er en svært alvorlig og økende trussel mot livet i havet. Strandrydding er en stor dugnad som gjøres av frivillige for å rydde kysten for søppel, sa statsminister Erna Solberg til NTB.

– Norge leder i år Nordisk Ministerråd og har tiltak mot forsøpling av havet som høy prioritet. De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uken – etter forslag fra Norge – et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet. Landene sluttet seg også til FNs kampanje mot marin forsøpling, sier Helgesen.