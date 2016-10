Sauebruk forsvinner i ulvesonen

I samme periode er 25 prosent av sauebrukene utenfor ulvesonen forsvunnet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Også på landsbasis går tallet på sauebruk nedover, mens sauetallet er uendret på grunn av flere større bruk, skriver Nationen.

Stortinget har vedtatt at ulv skal få oppholde seg i ulvesonen – som er et definert område langs svenskegrensen fra Østfold i sør, via litt av Oslo og Akershus, til nord i Hedmark.

– Hadde kun 2–4 prosent tap før sonen

Skal jakte ulv også i rovdyrsonene: 47 norske ulver skal skytes i vinter

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I Hedmark går imidlertid også sauetallet nedover, det er 10 prosent færre sauer i fylket i 2016 enn i 2003.

Lederen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, forklarer utviklingen slik:

– Før de store rovdyra gjorde sitt inntog i hedmarksjordbruket, lå tapsprosenten i saueholdet på mellom 2 og 4 prosent. Så fikk vi en sterk økning i tapet, før det er blitt redusert de siste åra.

– Dette skyldes i hovedsak at saueholdet er avviklet innenfor rovdyrsonen – og der det ikke finnes sau blir det heller ingen tap.

Ulv tok 181 sauer

Også innenfor ulvesonen i fylkene Østfold og Akershus/Oslo har tallet på sauebruk gått noe tilbake, men reduksjonen her er mye mindre enn i Hedmark.

Frem til august i år var det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge. Ulv sto for 181 av de innrapporterte skadene.

61 000 protester mot ulvejakt

Det finnes mellom 65 og 68 ulver i Norge i dag. I tillegg er 25 ulver tidvis innom Norge i grensetraktene mot Sverige.

Men antallet vil trolig reduseres i løpet av vinteren. Rovviltnemndene har åpnet for en omfattende lisensjakt fordi Stortingets bestandsmål for ulv er nådd.

Onsdag mottar klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) 62.000 protestunderskrifter mot lisensjakten. Klima- og miljøministeren behandler nå klagesaken på rovviltnemndenes fellingsavgjørelse.