Scandinavian Star-etterlatte: Rystet over rapporten

– De som venter på svar, finner dem ikke hos dere. Dere forleder folk til å tro at dette er sannheten. Det er det ikke, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykken da rapporten ble presentert torsdag.

I Lagtingssalen på Stortinget ble utsagnet møtt av kraftig applaus fra de mange berørte som hadde møtt fram.

Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av de pårørende, sier han er dypt rystet over rapporten.

– Her holdes mange forhold skjult. Det er trist. Vi hadde forventninger til at dette skulle være tilsvarende 22. juli-kommisjonen, sier han.

– Forvalter ikke sannheten

Ifølge rapporten til Scandinavian Star-kommisjonen finnes det ingen holdepunkter for at brannen om bord på passasjerfergen i 1990 skyldtes sabotasje. Men kommisjonen gir myndighetene skarp kritikk for manglende oppfølging av dem som ble berørt av ulykken, som kostet 159 menneskeliv.

Kommisjonsleder Frank Kjetil Olsen besvarer kritikken med at kommisjonen ikke forvalter sannheten.

– Men spørsmålet er, hvem gjør det? Vår arbeidsmetode har vært å sannsynliggjøre det som har skjedd ut ifra verifiserbare fakta, sier han.