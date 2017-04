Scooterfølge gjennom isen på Svalbard

SISTE: Hovedredningssentralen for Nord-Norge melder klokken 19.35 at det virker som at alle ni er gjort rede for.

Fire er på sykehuset i Longyearbyen, status er ikke kjent.

To er ombord på KV Svalbard, én av dem er i god form og én behandles for moderat hypotermi.

De tre siste, som ble meldt funnet av et annet scooterfølge, er i god behold men man venter på endelig identifisering.

«Siden de tre siste ikke er sikkert identifisert, setter Sysselmannen igang et søk med dykkere fra KV Svalbard i råken», heter det i den siste oppdateringen.

Det dreier seg om ni russiske statsborgere. Hovedredningssentralen forteller at meldingen om saken kom like før klokka 18 torsdag.

- Sysselmannen sendte umiddelbart ut sine to helikoptre. Klokken 18.25 hadde det første helikopteret plukket fire personer opp fra sjøen, disse er nå fløyet inn til Longyearbyen sykehus, heter det i en melding fra Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

To personer til er plukket opp av helikopter og det søkes i området.