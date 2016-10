Se hvem som snakker sant - NSB eller lokførerne

På veiene er det kø. Pendlerparkeringer fylles opp. Kritikken fra passasjerer hagler på NSBs facebookside. Men partene i togstreiken rikker setg ikke.

Hva koster streiken samfunnet?

Urbanet Analyse har beregnet ekstrautgiftene når 20.000 gjennomsnittlig bruker én time mer tur-retur jobb, for Aftenposten. Svaret er rundt 50 millioner kroner, bare for de 11 virkedagene siden streiken startet. I tillegg kommer miljøkostnader med økte utslipp fra biler og busser.

Cornelius Poppe, NTB Scanpix

Snakker lokførere eller NSB sant om avtalen Flytoget kjøpte?

Aftenposten avdekket at Flytoget har inngått samme avtale med lokførerne som NSB kjemper imot. Spekter (som forhandler for NSB) hevdet at denne avtalen ikke innebar en streikerett på lokførerkompetanse. Streikeleder Rolf Ringdal hevder motsatte. Arvid R. Ødegaard, advokat med arbeidsrett som spesiale, og Kristine Nergaard, forsker hos Fafo, mener at lokførerne har rett.

Snakket lokførerne eller NSB sant om sikkerhetsrisikoen ved fulle tog?

Den 3. oktober kunne Aftenposten varsle at Østfoldbanen ville bli stengt fra Moss til Oslo. Siste halmstrå for lokalpendlerne, regiontoget fra Halden, skulle kjøre uten å stanse mellom Rygge og Oslo. NSB forklarte dette med risikoen rundt fulle tog. Lokførerne tilbakeviste at dette er et sikkerhetsproblem. I ettertid har NSB forklart at sikkerheten handler om situasjonen på perrongen. Lokførerne avviser også dette som problem.

Terje Pedersen, NTB Scanpix

Snakket NSB eller lokførerne sant om sykmeldinger?

At streiken fikk effekt allerede fredag 29. september, forklarte NSB overfor Aftenposten bl.a. med sykemeldlinger fra lokførere. Anklager om sykmeldinger som rant inn ble gjentatt. Lokførerne kunne imidlertid legge frem dokumentasjon på at det i den aktuelle perioden var langt færre sykmeldte lokførere enn samme periode året før.

Finnes andre yrkesgrupper i Norge som kan streike om utdanningen utfordres?

Hverken Nergaard eller advokat Ødegaard (Storeng, Beck & Due Lund) kommer på noen eksempler på dette. Heismontører og typografer hadde lignende avtaler tidligere, men for begge grupper er situasjonen endret. Streikegrunnlaget er altså svært sjeldent, men er isolert sett ryddig nok, mener Nergaard og Ødegaard.

Konduktører permitteres – blir det da enda færre tog?

Søndag permitterte NSB 60 konduktører på Østfoldbanen. Alle tog de skulle jobbet på burde innstilles, sier Ove Sindre Lund i Konduktørens Landsråd til Aftenposten. NSB avviser kravet.

Jan T. Espedal

Er det greit at én strekning rammes så hardt?

Solveig Schytz, (V), leder for hovedutvalget for samferdsel i Akershus, er skeptisk til at Østfoldbanen lammes, strekningen som har dårligst tilbud fra før, og der folk har få andre kollektivtilbud. Hun kan ikke huske en streik som har rammet så skjevt geografisk. NSB skriver til Aftenposten at «de ikke kan påvirke hvordan streiken slår ut geografisk». At streiken settes på spissen kan imidlertid ses som en fordel både for NSB og lokførerne.

Hvordan reagerer publikum på streiken?

NSB teppebombes med ramsalt kritikk på egen facebookside. Mange gir støtte til lokførerne, andre mener at staten må styre utdanningen og ikke lokførerne. NSB-sjef Geir Isaksen får beskjed om å «pelle seg tilbake til forhandlingsbordet».

Hva er status for streiken nå?

Lokførerstreiken har vart i to og en halv uke, etter bruddet mellom NSB/Spekter og lokførerne/ LO Stat.

I alt er 118 lokførere tatt ut. Streiken har lammet all lokaltogtrafikk på Østfoldbanen og redusert kapasiteten på andre lokaltoglinjer rundt Oslo og Bergen, foruten Bergensbanen. Lokførerne har varslet en mulig utvidelse, som tidligst kan tre i kraft tirsdag 25. oktober.

Hva handler streiken om?

Konkurranse på norsk jernbane er på vei. Lokførerne vil beholde kontroll med utdanning og kompetanse hos lokførere. De vil ha tariffestet en streikerett rundt ev. endringer av krav til lokførere som skal kjøre tog i Norge. NSB avviser kravet, og mener at togselskapene skal styre lokførerkvalifikasjoner. Jernbanetilsynet har fått i oppgave å utarbeide statlige regler for dette, i samarbeid med togselskap og fagforeninger, i løpet av høsten.

Hvordan kan streiken stanses?

Primært ved at partene selv finner en løsning. Men ingen kontakt har funnet sted streiken startet. Regjeringen kan gripe inn ved fare for liv og helse eller svært tungtveiende samfunnsinteresser. Slike grunner er fraværende her. Regjeringen har så langt henvist til partene selv. Ifølge Arvid R. Ødegård kan samferdselsministeren løse saken ved å lage en forskrift for hvordan lokførerkravene skal være.

Fakta: Her raser passasjerene på NSBs facebookside «Isaksen (NSB-sjefen), ta din hatt og gå eller pell deg til forhandlingsbordet.» «Lokførerne streiker for en nasjonal standard for lokførerutdanningen. Denne skal ikke bestemmes av fagforeningen eller av et enkelt togselskap, men av et fagmiljøet på Norsk Jernbaneskole og Statens jernbanetilsyn.» «Det NSB overhodet ikke tenker over er at det finnes mange funksjonshemmede, mange barn, unge og gamle uten lappen! Hvis de ikke får skyss, har penger til taxi eller finner kollektive alternativ kommer de seg ikke dit de skal.» «Det er helt hårreisende å høre NSBs begrunnelse for å stanse alle lokaltog på Østfoldbanen, og la regiontog med ledige seter passere Moss og Ski. "Forutsigbarhet for kundene". Så det er bedre å ha null tog fremfor noen, som man enkelt kunne finne i tabellen? "Sikkerhet for kundene av frykt for overfylte tog". Hvor er den bekymringen hver eneste ettermiddag fra Oslo S – med folk som står klistret opp mot dørene?» «På tide at Ruter setter opp permanent parallell transport fra flere steder i Follo. Har pendlet i 21 år fra Ski til Oslo og har ikke opplevd bedring i denne perioden mht. pålitelighet, reisetid eller komfort. Viktigste endring er at togene er enda fullere og kampen om de beste ståplassene er blitt enda tøffere.» «Nå har denne streiken vart i snart 2 uker. Nå får dere bare se til å bli enige! Hvis ikke blir det grønt signal for kinesiske tog og lokførere i nær fremtid.» «Syns det er helt elendig at NSB ikke engang gidder å gi oppdatering om hvordan forhandlingene går.» «Tusen takk til NSB for at jeg måtte bruke 1,5 time ekstra til jobb og at jeg får trekk på min lønn pluss ekstra utgifter til bilkjøring og bom.» «Å ramme slik dere gjør nå, med at arbeidstagere fra en region nå har store problem med å komme seg på jobb for å gjøre sin samfunnsplikt. En region som fra før har hatt belastning med forsinkelser og sporvekslere som ikke fungerer. Det er ikke bare Oslo som er berørt, vi snakker om alle fra Østfold fylke!» «En utrolig arrogant oppførsel av NSB. La regiontog kjøre halvfulle på grunn av "sikkerhet" (med ønske om L-skilt bakpå) mens det overhodet ikke er noen slike betraktninger når et lokaltog er fullstendig overfylt når innsatstoget foran ble innstilt (enten på grunn av utslitte togsett eller få tilgjengelige ansatte). Samt stoppe flere tog enn streiken egentlig rammer. « NSB besvarer flere av henvendelse med: «Det er ikke NSB som streiker, men ansatte som er medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund. Streiken er lovlig og da kan vi dessverre ikke sette opp alternativ transport.»

Har Norges Lokomotivmannsforbund egentlig noen god grunn til å streike?

Se hva en forsker ved Fafo med ekspertise på streik svarte på dette.