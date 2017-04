Se video øverst i saken og flere bilder under teksten

Vegvesenet er nå i full gang med å brøyte de snaue 20 kilometerne mellom Turtagrø og Krossbu, gjennom noen av landets vakreste og villeste fjellpartier.

I en knipetangsmanøver angriper de vinterne fra både øst og vest. På østsiden freste de seg sakte gjennom snømassene i spektakulære omgivelser rundt turiststasjonen Krossbu.

Avhengige av været

Jobben tar rundt to uker. Til tross for at det ikke har vært noen snørekord i år, står det meterhøye brøytekanter igjen bak den kraftige hjullasteren som har en frontmontert snøfreser. Målet er å åpne fjellovergangen 2. mai.

– Det er det som står i kontrakten, men målet er å være ferdig fredagen før 1. mai, den 28. Men det er lett å sette seg mål, det er ikke så lett å nå dem om værgudene ikke vil. Vi er helt avhengige av deres velvilje, de kan være ganske friske oppå her. Føyker det igjen, så er det bare å kjøre på med fresen på nytt, sier Terje Veka som brøyter veien på Sogn-siden, i vest.

Her kan du se videoen av da Trollstigen ble brøytet i fjor. Vakkert og spektakulært.

Siden det er så kort tid mellom påske og 1. mai, har de kjørt på litt ekstra på begge sider av fjellet denne gangen.

– Ja, vi brøytet opp til Krossbu til påske, vanligvis stopper vi ved bommen på Rustadseter, sier byggeleder Ole Egil Hagen hos entreprenøren som har ansvaret for å brøyte veien på østsiden av fylkesgrensen.

Meek, Tore / NTB scanpix

Mye snø i høyden

Mange steder i fjellet har det vært lite snø i vinter. På Sognefjellet har det heller ikke vært spesielt mye.

– Nei, i lavlandet har det har vært mindre enn det er i normale vintre, hvis det er noe som heter det lenger. Høyere opp er det ganske normalt, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane.

– Ja, det var lite til å begynne med, men etter at vi passerte 1200 meter så har det vært mer enn det er i de årene da det er lite, sier Veka som kjører en av de to fresene som kjemper seg opp fra vestsiden, og skal rydde fra Turtagrø til fylkesgrensen mot Oppland. På østsiden er det to andre freser i gang.

Skal du til fjells, så behold vinterdekkene på en stund til.

Opptil seks meter snø

Men selv om det har vært mer snø før, så er det nok å ta i når det bokstavelig talt skal ryddes vei for våren. Den værutsatte veien over Sognefjellet, på det høyeste er den oppe på 1450 meter over Sognefjorden og resten av havet, skal ryddes og åpnes for sommeren.

– På det meste er det nok både fem og seks meter med snø, sier Veka.

Jervespor

Påsketuristene har stort sett forlatt fjellet. Men det er fortsatt liv i høyden.

– Ja, i dag kjørte kollegaen min tvers gjennom et jervespor.

– Men ingen jerv i fresen?

– Nei, der er det bare snø. Mye snø, sier Terje Veka.

Meek, Tore / NTB scanpix

Meek, Tore / NTB scanpix

Meek, Tore / NTB scanpix