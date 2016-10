Selv om streiken går over i dag, er togene muligens først helt i rute mandag

Torsdag går togstreiken inn i sin femte uke, etter at det ble brudd i meglingen 28. september.

Etter 16 timer med samtaler gikk partene fra hverandre natt til onsdag uten å ha funnet fram til en løsning. Torsdag er partene innkalt til tvungen megling klokka 11.30, en seanse Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, tror kan bli av det korte slaget.

– Man vet jo aldri, men det skal et under til for at det kommer noe ut av den tvungne meglingen. Det er bare et formelt skritt som Riksmekleren må gjennomføre, sa han til VG onsdag.

Til Aftenposten sier Larsen:

– Dette er første gang partene er inne til tvungen megling. Det er standard prosedyre siden det er 30 dager siden meglingen brøt sammen.

Helgen gjør at det kan ta lenger tid å få ting på stell

Kommunikasjonssjef Åge Christoffer Lundeby i NSB, sier til Aftenposten at dersom det blir slutt på streiken i dag, avhenger det når det skjer på dagen, om togene vil gå fullstendig i rute allerede fredag.

– Det vil begynne å gå tog ganske raskt, men om det skjer sent på dagen vil det ikke være fullstendig normalt før på mandag. Vi har ikke så mange på jobb i helgen at vi kan få tilbakestilt alt materiell før det, sier han.

At det tar så lang tid skyldes at togsettene har stått parkert i Moss, i Ski, på Høvik, på Filipstad og i Drammen, steder mange av disse settene ikke skulle befinne seg. Det samme vil til en viss grad gjelde ansatte i NSB.

Hvilke ruter som det vil ta lengst tid før går normalt igjen, sier Lundeby det nå er umulig å svare på.

Møte hos Jernbanetilsynet

Klokken 9 torsdag morgen møtte Jernbanetilsynet de streikene. Etter det Aftenposten har fått opplyst av tilsynet, skulle dette møte skje uansett. Det er et møte med jernbanevirksomhetene «for å få innspill til en veileder om førerforskriften», står det på Jernbanetilsynets nettsider.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NRK at dersom det er noe med regelverket som er vanskelig å forstå, skal det forbedres.

– Mitt løfte til Lokomotivmannsforbundet er at dersom det er problemer med regelverket i dag, så skal vi løse det. Men da må Lokomotivmannsforbundet fortelle nøyaktig hva det er, sier Solvik-Olsen.

Dette er konflikten

Konflikten dreier seg om en nasjonal standard for opplæring av lokomotivførere som skal ha godkjenning til å kjøre tog i Norge. Norsk Lokomotivmannsforbund la i de siste forhandlingene fram et forslag til særavtale som skal gjelde til en ny nasjonal standard for utdanning er bestemt av myndighetene.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter som representerer NSB viser til at de kom dem i møte med en slik avtale som skal vare til juni neste år. Det avviste fagforeningen, og det ble ingen løsning.

Spekters Gunnar Larsen viser til at de mener at det er myndighetene som skal ha ansvar for krav til opplæring, og at det ikke har noe å gjøre i en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Til sammen er 124 lokførere i streik, noe som betyr at tusenvis av pendlere på Østlandet og folk på Sørlandsbanen fortsatt må stå i lange køer og finne alternative transportmuligheter for å komme seg til og fra jobb.

