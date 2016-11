Sendt til sykehus etter at militær feltvogn veltet

Ulykken skjedde mandag kveld ved Rundhaug bru på fylkesvei 87 i Målselv i forbindelse med en pågående militærøvelse.

– Vi vet ennå ikke noe om skadeomfanget, men én person er fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, mens en annen er sendt dit med ambulanse. De fem andre er sendt til legesjekk på andre helseinstitusjoner og sykehus i nærheten, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NTB.

Han opplyser at det pågår en militærøvelse i Indre Troms for tiden, men at det ikke er kommet opplysninger om hvilken avdeling soldatene tilhører. Alle de involverte er nordmenn på rundt 20 år.

Feltvognen skal ha kjørt ut av veien og rullet rundt, opplyser politiet. Meldingen om ulykken kom klokken 19.20