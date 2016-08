Sensommerfest i kongeparets egen hage

Kong Harald og dronning Sonja deltok sammen med kronprinsfamilien og prinsesse Astrid, Fru Ferner. Prinsesse Märtha skulle også ha vært til stede, men har meldt avbud.

– Hjertelig velkommen til oss, alle sammen, sa kong Harald til sine 1.500 gjester som har strømmet til fra fjern og nær etter å ha fått en høytidelig, forgylt invitasjon i posten.

Her er hele Kongens velkomsttale:

Som ikke minst er preget av raus nasjonalromantikk og egne beskrivelser av nordmenn.

– Trodde det var tull

– Jeg trodde det var tull, ler en smilende Marita Vangen-Bratteteig fra Lærdal i Sogn og Fjordane.

Hun har fått låne sognebunad, for hun turte ikke ha på sin egen fra Hardanger på en sånn dag. Festdrakten har vært med henne på bussturen natten gjennom natten, og sammen med de andre gjestene ble hun hilst velkommen av Kongens garde utenfor Slottet torsdag. Inne i parken var det nysirkusopptredener, folkedans og jazzband mellom trærne.

Lignende hagefester har vært holdt i byer rundt om da kongeparet var på sin jubileumsreise tidligere i år. I sin velkomsttale hyllet kong Harald mangfoldet befolkningen i Norge utgjør.

– Nordmenn er engasjert

– Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting, sa han til lett humring fra gjestene.

– Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk, sa kongen.

Hvordan vi etterlater kloden til våre barn og barnebarn er en av Kongens hjertesaker.

