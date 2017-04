Serverte fremmede middag hjemme: – Det er en slags Airbnb, men med mat

KRISTIANSAND: – Dette er en veldig fin, ny måte å møtes på over et godt måltid, sier Rolf Tikkanen Øygarden mens han står bøyd over kjøkkenbenken i rekkehuset på Lund i Kristiansand. Der tilsetter han søtpotetsuppa de siste ingrediensene som skal gi vann i munnen til gjestene.

De sitter i stua, oppvartet med en liten starter i de første, litt famlende forsøkene på å bli kjent med hverandre. Noen kjenner hverandre fra før, noen kjenner verten fra før men ingen kjenner alle. Felles har de det å for første gang prøve et nytt, internasjonalt fenomen på matfronten: