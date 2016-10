Siktelsen mot en av landets mest aktive overgripere øker i omfang

Christian Alexander Borge satt i et fengsel på Østlandet og deltok via videolink da forlengelsen av varetektsfengslingen av ham torsdag ble behandlet i Oslo tingrett. Det var Borges bursdag, han fyller 58 år på denne datoen.

Borge er en av Norges mest aktive overgripere. Han har sittet i varetekt siden 18. mai. Han ble pågrepet samme dag som soningstiden hans gikk ut etter at han i september i fjor ble dømt for seksuelle handlinger med to mindreårige gutter.

Politiet: 26 fornærmede hittil

Politiet hadde da siktet ham for overgrep mot tre gutter til, men hadde mistanke om at saken var mye større. Og det viste seg å stemme, nå har etterforskerne avdekket identiteten til 26 mindreårige gutter som de mener han har misbrukt. I tillegg har de sikret identiteten til ytterligere 10, som ennå ikke er strafferettslig avklart.

Borge har vært aktiv som overgriper siden 80-tallet. Han er domfelt 20 ganger etterpå. Syv av dommene omfatter seksuell omgang med mindreårige. Den strengeste straffen han har fått for dette, er fengsel i ett år og fire måneder. Den dommen fikk han i 1994, etter at han to år tidligere gjennomførte en fullbyrdet voldtekt av en 10 år gammel gutt på danskebåten.

Det er aldri blitt påstått sikring eller forvaringsdom.

Stenamuseum

Politiadvokat Cecilie Gulnes antar at antall ofre i den nye saken som etterforskes nå kan ende opp med rundt 35 mindreårige. Den yngste som hittil er identifisert var 12 år da overgrepet skjedde.

– Etterforskningen er omfattende og svært krevende. Vi bruker mye tid på å gå gjennom beslaglagt datamateriale og identifisere aliaser som de fornærmede har brukt på nettet, sier Gulnes.

Risikerer lang straff

Etterforskningen er snart avsluttet, politiadvokaten har som mål å sende sin instilling til statsadvokatene innen utgangen av neste måned. Det betyr at straffesaken trolig vil bli berammet til våren.

Det er forventet at det denne gangen vil bli påstått forvaringsstraff. I så fall risikerer Borge å ha blitt en gammel mann når han slippes fri igjen.

Oslo tingrett avsa torsdag en kjennelse som sier at Borge skal sitte i varetekt i fire uker til, underlagt brev- og besøkskontroll.