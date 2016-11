Siktet for voldtekt av barn - ble løslatt fra politiarresten

– Han har bodd på folkeregisterført adresse lenge, og vært i kontakt med offentlige myndigheter hele tiden. Han har vært lett tilgjengelig i mange år, så hvis politiet hadde anstrengt seg mer, hadde de fått tak i ham, sier mannens forsvarer, advokat Stine Laier Nybø.

Forsvant fra arbeidsplassen

Noen uker etter løslatelsen i 2012 skulle politiet hente mannen for å avhøre ham om anklagene, men da var han ikke hjemme. Han var heller ikke på arbeidsplassen sin. Neste gang politiet snakket med ham, var fire og et halvt år senere.

Politiet startet etterforskning av overgrepene mot de to barna, to jenter, etter at et familiemedlem anmeldte mannen. Den ene jenta var under ti år, den andre over ti år gammel, da overgrepene skal ha funnet sted.

Allerede dagen etter anmeldelsen ble mistenkte pågrepet, men han ble altså løslatt to dager senere.

Politiadvokaten: – Veldig uheldig

– Han ble løslatt fordi han hadde sittet i arresten lenger enn 48 timer uten å ha blitt fremstilt for varetektsfengsling, sier politiadvokat Hilde S. Kolnes, som overtok saken i år.

En annen grunn til at politiet valgte å løslate ham, var at de ikke trodde det var noen overhengende fare for at han skulle forsvinne.

– Det var veldig uheldig, men det er ikke noe automatikk i å tenke at folk skal unndra seg straffeforfølging, sier politiadvokaten.

Fant ikke mistenkte

Etter løslatelsen fortsatte etterforskningen med dommeravhør av de to jentene og avhør av familiemedlemmer. Da hadde etterforskerne nok til å konfrontere mistenkte med at han skulle inn til avhør, men klarte altså ikke å finne ham.

– Han visste at han hadde en voldtektssak mot seg. Vi var ute mange ganger for å få tak i ham, men han var ikke lenger på adressen sin, forteller Kolnes.

Samme uke som mannen ble løslatt, forsvant han også fra arbeidsplassen.

Funnet etter søk i registre

– Han har vært etterlyst siden. Det var ved et nytt søk i registrene man fant at han hadde en ny folkeregisterført adresse, på Voss, forteller Kolnes.

Politiet på Voss fikk anmodning om å pågripe mannen, og han ble fraktet til Oslo, der han har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av oktober.

Selv om mistenkte har vært etterlyst nasjonalt siden 2012, er det ingen samkjøring mellom ulike offentlige registre. Dermed fikk ikke politiet automatisk beskjed da han i 2015 meldte flytting til den nye adressen.

– Hvis det hadde vært slik at registrene ble vasket mot hverandre, ville han ha blitt pågrepet tidligere, sier politiadvokat Kolnes.

Forsvareren: – Han ønsker å ta ansvar

Mannens forsvarer, advokat Stine Laier Nybø, sier at han ikke har prøvd å unndra seg straffeforfølging.

– Han erkjenner foreløpig ikke straffskyld etter siktelsen, men han erkjenner noen faktiske handlinger som han ønsker å ta ansvar for, sier Nybø.

Den ovegrepsmistenkte mannen ble tirsdag fremstilt for forlenget varetektsfengsling. Oslo tingrett slo da fast at det ikke vil være et uforholdsmessig inngrep at han blir sittende i varetekt helt til straffesaken mot ham kan bli behandlet, trolig en gang i første kvartal neste år.

«Siktede må påregne en lengre ubetinget fengselsstraff ved domfellelse og det er ikke fare for oversoning», heter det i kjennelsen.

Les også: