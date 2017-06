Sjåføren sier han brukte ryggekamera. Likevel så han ikke jenta med rosa klær.

Klokken var ni minutter over åtte en tåkete septemberdag i fjor da en 11-år gammel jente syklet mot Brattås skole på Nøtterøy.

Samtidig med at 11-åringen var på skoleveien, skulle en 32 tonn tung lastebil levere et lass jord på siden av stien.

Lastebilen er 7,5 meter lang og 2,55 meter bred, noe som er fem centimeter bredere en asfalten, som er 2,5 meter. Etter å ha tatt en U-sving kjører lastebilen 53 meter nedover gang- og sykkelstien før sjåføren stanser.

Lastebilen er bare tre-fire uker gammel. Derfor har den alt av de mest moderne hjelpemidler, inkludert en ferdskriver som registrerer alle bevegelser som skjer.

Denne viser at sjåføren begynner å rygge bare ett sekund etter at bilen stoppet. Lastebilen traff jenta, som døde av skadene hun ble påført.

Fra ulykkesstedet er det 150 meters fri sikt langs gang- og sykkelstien oppover mot 11-åringens hjem. Ingen vitner så ulykken, derfor vet man ikke hvor fort hun syklet.

Brukte gang- og sykkelstien

Hverken grunneieren eller lastebilfirmaet hadde søkt om å få bruke gang- og sykkelstien som kjørevei.

Ulykken skjedde rett før skoletid, men det var ikke sørget for fysiske sperringer, eller at en hjelpemann var til stede for å sjekke at noen ikke havnet i sjåførens blindsoner.

– Vi mener sjåføren har et selvstendig ansvar for å vurdere risikoen. Han hadde flere alternativer, og vi mener han var grovt uaktsom da han rygget uten å se jenta med lillarosa topp, sier aktor Nina Magnussen Røed.

Hun la fredag ettermiddag ned påstand om at sjåføren bør dømmes til ti måneders ubetinget fengsel, og tap av førerretten i fire år.

Statens vegvesen

Sjåføren: - Jeg brukte speil og ryggekamera

Målinger Statens vegvesen gjorde etter ulykken viser at det tar to og et halvt sekund fra giret settes i revers til et bilde automatisk kommer opp dashbordet. Det betyr at bilen kan ha rygget i halvannet sekund før bildet fra kameraet kom opp.

Sjåføren kan også koble inn ryggekameraet manuelt.

Per Annar Holm

Ulykkeskommisjonens beregninger viser at lastebilen rygget 14,4 meter på 3,5 sekunder før ulykken inntraff.

– Jeg brukte både speil og ryggekamera, men må ha sett til feil sted til feil tid, sa lastebilsjåføren i Tønsberg tingrett.

39-åringen er svært preget av ulykken, og stemmen brast da han skulle forsøke å si unnskyld til 11-åringens foreldre underveis til åstedsbefaringen fredag på Brattås.

Aktor trekker i tvil tiltaltes forklaring:

– Tekniske undersøkelser viser at han begynte å rygge et sekund etter at bilen ble satt i revers. Bildet kom samtidig med at han traff jenta, sa aktor, som også trakk frem at radioen i lastebilen sto svært høyt på da åstedsgranskerne skrudde på tenningen etter ulykken.

Forsvarer: - Retten må kunne ha en praktisk tilnærming

Aktor sa torsdag at det skulle ha vært en hjelpemann med på dette oppdraget, om bedriftens HMS-regler var blitt fulgt, fortalte Tønsbergs Blad fra retten.

Den tiltalte svarte at han var klar over dette.

– Jeg kunne forlangt å ha en hjelpemann med, men da vil en annen fått oppdraget, sier den tiltalte.

Forsvarer Christian Arnkværn fra Norges Lastebileier-Forbund mener at det ville bli en urimelig merutgift for næringen om de må bruke hjelpemann for å sjekke blindsoner ved rygging:

– Det må være lov for retten å ha et praktisk tilnærming til det virkelige liv slik at det er mulig å få gjennomført oppdragene, sa Arnkværn, som la frem flere dommer på 30–60 dagers betinget fengsel, som han mente var relevante om retten ikke ville frikjenne sjåføren helt.

Norges Lastebileier-Forbund sentralt ønsker ikke å kommentere problemstillingen rundt bruk av hjelpemann. Kommunikasjonsrådgiver Stein Inge Stølen sier at de ikke ønsker å kommentere en pågående rettssak.

Den tiltalte 39-åringen ble i 2012 dømt for fyllekjøring, og mistet da førerretten i to år.

