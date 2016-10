Sjekk hvor mange flyktninger din kommune er tildelt i 2017

Asylsøkerstrømmen er stoppet opp og flyktningkrisen er over for Norges del, men fortsatt sitter flere tusen på asylmottak i Norge.

Mandag offentliggjorde Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fordelingen av flyktninger neste år.

Av de 13.000 er 3.120 kvoteflyktninger som hentes direkte fra flyktningleirer. 1.100 er enslige mindreårige asylsøkere.

Selv om det har kommet under 3000 asylsøkere hittil i år, befinner seg i dag fortsatt over 16 000 asylsøkere på mottak rundt i Norge. De som får innvilget opphold skal bosettes.

– Vi kommer til å ha fullt trykk på bosetting fremover. Lave ankomsttall betyr også at vedtakene i UDI vil kunne fattes raskere, sa Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn.

De siste beregningene for asylankomster i år og neste, gjør at kommunene må tilby bolig for inntil 80.000 flyktninger og asylsøkere.

OBS - Tallet for antall flyktninger det er anmodet om og folketallet er forbyttet i kartet øverst i saken.

Fakta: Slik fordeles flyktningene Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting fastsetter hvor mange flyktninger det vil være behov for å bosette basert på ulike prognoser. Det er asylsøkere med innvilget opphold eller overføringsflyktninger fra FN som kommunene blir bedt om å hjelpe. Antall bosettinger i 2016 og 2017 ble justert ned i juni. For i år ble behovet senket fra 18 000 til 16 000. For 2017 ble prognosen på 21 000 redusert 13 000–15 000. Nå anmodes det om at kommunene tar i mot 12 988 flyktninger neste år. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) regionkontor og KS som vurderer hvor mange flyktninger den enkelte kommune skal anmodes om å bosette. Vurderingen gjøres ut fra antall innbyggere, tilflytting til kommunen, bolig- og arbeidsmarked og kommunens kompetanse om bosetting og integrering. Det er frivillig for kommunene å bosette flyktninger, og kommunene avgjør selv antall personer de skal bosette. Kommunene som sier ja til anmodningen, blir så bedt om å ta imot konkrete personer. I år var det kun 15 kommuner som ikke sa ja til å ta imot og bosette flyktninger.

Oslo: 0,1 prosent

Kartet øverst i denne saken er basert på antall fordelte flyktninger i forholdt til kommunenes innbyggertall.

Det er i de minst folkerike kommunene der flyktningfordelingen slår størst ut, mens storbyen Oslo bosetter kun flyktninger tilsvarende 0,1 prosent av folketallet.

De folkerike kommunene på Østlandet tar i mot relativt få flyktninger, mens Sørlandet har en høyere prosentandel.

850 flyktninger er fordelt Oslo i anmodningen for 2017. I år har Oslo kommune vedtatt å bosette 1000.

Vevelstad: 2 prosent



Kommunen som tar i mot flest flyktninger i forhold til folketallet er Vevelstad i Nordland. Kommunen med 511 innbyggere, blir bedt om å bosette 10 flykninger neste år. Det samme har Vevelstad vedtatt å ta i mot i år.

Alle kommunene på topp fem med høyest prosentandel har alle under 1000 innbyggere.

357 kommuner har sagt ja: Sjekk hvor mange flyktninger kommunen din bosetter i år.

Hittil i år er det bosatt cirka 10.000 asylsøkere som har fått opphold og flyktninger. Målet for i år er å bosette 16.000.