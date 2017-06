Den finansutdannede mannen (31) og hans 28 år gamle slektning, som har arbeidet som regnskapsfører, skal ha drevet et omfattende salg av narkotika fra det mørke nettet, ifølge Kripos.

Mennene er tiltalt for å ha omsatt 12 kg hasj, over et halvt kg kokain, 325 tabletter MDMA, 1395 tabletter Metamina samt 1990 tabletter Ritalin. 31-åringen er i tillegg tiltalt for å ha innført ytterligere 10 gram MDMA og 750 ecstasytabletter fra utlandet.