Skimuligheter på Østlandet - storm på Sørlandet

– På Sørlandskysten har nedbøren kommet ferdig måkt, sier statsmeterolog John Smits ved Meterologisk Institutt om de 59 millimeterne regn som kom i Grimstad i natt.

Litt lenger inn i landet, kom nedbøren som delvis regn, sludd og litt snø, noe som skapte forferdelig glatte kjøreforhold i deler av Agder.

Nå synker temperaturene over hele landet, og i Agder betyr det at kun de aller ytterste områdene vil få regn, mens resten av områdene vil bli dekket av et hvitt teppe. Lavtrykket trekker sørover og tar nedbøren med seg. Dermed vil det stoppe å snø i morgen over hele landet.

– Men vinden vil tilta utover ettermiddagen og kvelden. Trolig vil det blåse opp mot liten storm fra Oksøy utenfor Kristiansand, til Lyngør, sier Smits.

Mest snø i Oppland

Mens snøen lagde veikaos i Agder, kan Oppland vise til stedet med mest snø. Espedalen, i Gaustal, har nå 40 centimeter snø. Geilo kan skilte med 39, ifølge Meterologisk institutt.

– Også her blir det kaldere fra i morgen av og utover uken. Trolig vil vi se nattetemperaturer ned mot 15 minus i Lillehammerområdet, sier Smits.

Torgeir Strandberg

Snødamer og akeglede

Allerede i nitiden hadde Maria Svaland tatt med seg sine to døtre Josefine og Mika ut i Ilaparken i Oslo for å nyte vinteren.

Hun varmer hendene til datteren Mika, som har fått litt snø inn mellom votten og parkdressen da hun bygde snødame.

– Det er topp med snø, sier morgen og legger til:

– Josefine har gledet seg veldig, og i går telte vi ned timene etter å ha sett værmeldingen for noen dager siden.

Torgeir Strandberg

Også Erlend Sæverud og Mira Sofie Jørgensen kastet seg over den hvite muligheten som bød seg på morgenkvisten:

– Vi måtte jo komme oss ut før snøen smeltet, sier Sæverud.

Far og datter har akkurat akt i den bratte bakken fra Thorvald Meyers gate ved Hønse-Lovisas hus og ned mot Akerselva.

– Det gikk akkurat å ake der, kjelken tok litt ned i gresset under snøen så det gikk ikke så fort, sier faren.

Kanskje litt skilykke også?

Allerede lørdag morgen og formiddag har løypebasene rundt Oslo fyrt opp løypemaskinene. Mange av dem er allerede ute og har startet med å pakke snøen for å senere i dag kjøre en løype.

– Dette blir nok mest for de ivrigste, men jeg vet at akkurat disse setter veldig pris på det, sier Rune Granås, som er på vei ut i løypene på Nårdåsen i Nannestad da Aftenposten får kontakt med ham på telefon.

Der er det rundt 15 centimeter nå og han håper å få satt et klassisk spor på grusveiene rundt der.

Fra Mylla, i Nordmarka og Vestmarka meldes det om det samme.

– Vi jubler over at vinteren har kommet og det blir nå muligheter for en skitur, skriver Skiforeningen på sine hjemmesider.

De melder om mellom 2 og 30 cm snø og siden snøværet skal fortsette lørdagen, gjør de regning med løyper ut over dagen og morgendagen.

Skal du ut på ski, anbefaler Skiforeningen følgende områder for å få best forhold:

Kjekstadmarka i Elvelia, ut fra Kleiverfeltet og skianlegget i Spikkestad.

Vestmarka ut fra Solli og Vestmarksetra.

Bærumsmarka ut fra Fossum, Krokskogen ut fra Skansebakken, Sollihøgda/Høymyr og Ringkollen.

Nordmarka nord ut fra Svartbekken og Mylla.

Romeriksåsene ut fra Brovoll.

Nordmarka syd ut fra Frognerseteren, Hammeren og Nittedal/Sørliskolen.

Østmarka på golfbanen i Ytre Enebakk.

Samtidig minner de om at det er lurt å bruke gamle ski om du har, og holde seg helt unna vannene.

Kaldt og fint til uken

John Smits bekrefter at det kan bli flott skiføre i morgen og utover i uken, også i Oslo-marka.

– Vi målte 14 centimeter snø på Bjørnholt, og så kommer det litt mer i dag. I morgen har vi sikkert 20 centimeter, sier Smits.

Kombinert med lavere temperaturer, er han optimistisk for en fin uke.

– Usikkerheten ligger i neste helg, hvor mye stiger temperaturen, kommer det noe nedbør og i tilfelle, kommer den som regn eller snø, spør han og har ikke svarene på dette ennå.