Skjerpede krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringen

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) legger fredag fram en stortingsmelding om pelsdyrnæringen.

Blant forslagene er et forbud mot å holde to eller flere mink av samme kjønn i samme bur, for å hindre at de skader hverandre.

I de nye reglene foreslås det også at dyrene skal få aktivitetsobjekter, bedre tilpasset fôr, at det skal innføres strengere krav for bruk av nakketang på rev og styrkede krav til dokumentasjon og tilsyn.

– Med de tiltakene vi iverksetter nå vil det være grunnlag for å videreføre pelsdyrnæringen. Norge vil være i front internasjonalt når det gjelder dyrevelferd i pelsdyrnæringen, sier Dale.

Meldingen drøfter en styrt avvikling av næringen, og kommer fram til at det vil føre til økonomiske tap for oppdretterne og trolig også for samfunnsøkonomien.