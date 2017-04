Skogbrann i Bamble ute av kontroll

Politiet opplyser på Twitter at det er mellom 5 og 10 mål som er berørt og at brannen sprer seg fort i det kuperte og utilgjengelige terrenget i Bamble i Telemark.

– Vi har fortsatt ikke kontroll på stedet, sier operasjonsleder Lene Nordbø i Sør-Øst politidistrikt til lokalavisen Varden mandag halv åtte.

Det er ikke fare for bebyggelse.

Meldingen om brannen kom 13:45 mandag, og brannhelikopteret ble rekvirert før klokken fire. Brannen er på Herre, i skogområdet ved Kongens dam ved Hellestveit.

Den ordinære beredskapsperioden starter ikke før om fem dager, men likevel var brannhelikopteret stasjonert på Sandefjord lufthavn Torp i dag. Dermed kunne helikopteret, som løfter 3000 liter vann,være på plass etter noen minutter.

Likevel klarte de ikke å hindre at brannen de siste timene har spredt seg kraftig.

– Det er tørt, mye lier og kratt, skriver politiet på Twitter.

Foreløpig er det 50 personer ute i terrenget for å bidra med slokningen. Også sivilforsvaret og skogbranntroppen er kalt inn.

Den kraftige vinden fra Nordvest gjør det også vanskeligere å få brannen under kontroll.

Vardens journalist på stedet forteller at det også er tatt i bruk drone på stedet. Mannskaper beveger seg i nærområdet i båt for å få oversikt over situasjonen.

Brannen sprer seg i retning Svarttjenn til Gunnars. Brannvesenet jobber med å lage avgrensningslinjer for at brannen ikke skal spre seg, sier operasjonslederen til avisen.