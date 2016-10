Skulle kanskje stikke til Kanariøyene i leid millionbåt. Endte i fengsel i Bergen.

Det begynte i februar. Da kom 35-åringen til en marina på Hjellestad, et kjent båtsted sør i Bergen.

Cirka en måned tidligere hadde mannen, som er russisk statsborger, inngått avtale med et utleiefirma. I en uke skulle han leie en 39 fots seilbåt, verd over to millioner kroner.

På fisketur med kona

Ifølge en dom fra Bergen tingrett sa 35-åringen at han kun skulle seile i Norge, og at konen skulle være med. Han hadde også bestilt dobbelt opp med fiskeutstyr og sengetøy, viser avtalepapirer som dommen viser til.

Men i stedet for å nyte rolige dager med kona i norsk farvann, la 35-åringen ut på en lang og etter hvert hasardiøs ferd.

Bommet på Færøyene

Ifølge mannens vitnemål i retten kom han først til Shetland, tre dager etter at han overtok leiebåten i Bergen.

Så skulle han, forklarte russeren, videre mot Færøyene. Men grunnet en grov feilnavigering endte han i Kirkwall på Orknøyene. Der måtte han reparere båten. Og fikk to grensevakter om bord.

Vaktene fant ikke spor av narkotika, som de sjekket båten for, men gjorde derimot en del andre funn som vekket mistanke.

Mistenkelige funn

Blant annet hadde 35-åringen sjablonger med navnet «Dora», tilsynelatende tilpasset en båt. De fant også noe som lignet på offisielle, russiske dokumenter for båtregistrering, blant annet et registreringskort for sportsbåt under navnet «Dora».

Mannen sa han hadde en tilsvarende båt i Russland.

Grensevaktene tror 35-åringen hadde tenkt å bruke sjablongene til å endre navnet på båten, og «understøtte dette ved falsk registrering av båten i et russisk skipsregister».

Det ble også funnet en såkalt mobiljammer om bord. Dommerne tror den skulle sperre for signaler, «for eksempel om båten hadde en skjult sporingsenhet om bord».

Kanariøyene?

Mannen sa at sjablongene var ment til en lekebåt han skulle bygge til sønnen. Mobiljammeren forklarte han med jobb: at han jobbet på en våpenfabrikk og trengte jammeren for å beskytte hemmelige dokumenter. Ingen av disse forklaringene tror retten på i det hele tatt.

Dommerne skriver derimot, i en enstemmig dom, at svært lite tyder på at 35-åringen hadde tenkt å returnere til Norge. Og at det egentlige målet for reisen kan ha vært Kanariøyene, med «utleie av båt til oligarker i Svartehavet som en mulighet».

Reddet fra forlis

Møtet med grensevaktene førte til at 35-åringen ble utvist fra Storbritannia, og han seilte fra Orknøyene 13. februar. Tre dager senere sendte han ut nødmelding fordi han kom i havsnød på vestkysten av Skottalnd. Et pussig sted å forlise hvis han var på vei til Bergen, naturlig hvis han skulle til Kanariøyene.

Et halvt år senere sto 35-åringen tiltalt for grovt bedrageri. Ifølge tiltalen ble seilbåten ødelagt i havariet. Mannen ble reddet om bord i en større båt som kom for å hjelpe, i en dramatisk redningsaksjon.

Fengsel og millionerstatning

Dommen fra Bergen tingrett kom sist måned. 35-åringen dømmes til to års fengsel for grovt bedraeri. Han må også betale 1,8 millioner kroner til forsikringsselskapet for skader på båten.

Aktor i saken, politiadvokat Linn Skaar Sætre, sier hun er fornøyd med dommen: – Blir den stående, er det en dom med god allmennpreventiv effekt. Det er viktig å stoppe utlendinger som kommer til Norge for å «skaffe seg verdifulle gjenstander og forsvinne ut av landet med dem».

Her endte ferden:

Nekter skyld og anker

Mannens forsvarer, advokat Fredrik Verling, sier han nekter skyld og har anket.

– Han mener han hele tiden hadde til hensikt å seile tur-retur Færøyene, og at han ga uttrykk for det. Ett spørsmål jeg stiller, er om dette i det hele tatt er bedrageri. Han er ikke på noen måte tiltalt for å ha prøvd å stjele båten. Men han er etter vårt syn dømt som om det var tilfellet. Anken gjelder både skyldspørsmålet, lovanvendelsen og lengden på straffen, sier Verling.