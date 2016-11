Slakter nye politi-uniformer: - Minner om DDR eller renholdsarbeidere

Motepolitiet på Facebook vender tommelen unisont ned for de nye innsatsuniformene som politiet skal teste ut.

Reaksjonene går på at de nydesignede politiklærne har en militær karakter og ligner alt fra naziuniformer til antrekk brukt i kommunistiske regimer.

Mandag starter uttesting av en ny beredskapsuniform i en farge kalt «urban kamuflasje» – duse, grågrønne jakker, bukser og overdeler.

Er dette en vits eller forsinket aprilspøk? Kan minne om en slags uniform for renholdsarbeidere (all respekt til dem!). Minner også litt om uniformer fra land som har regimer vi ikke vil assosieres med. Nei huff. Tor Johan Mathisen på Aftenpostens Facebook-side

Vil gli inn blant publikum

Antrekket skal erstatte den svarte kjeledressen som i dag brukes under spesielle og væpnede politioppdrag og av beredskapsenheter.

At plaggene ikke har politiets tradisjonelle svarte eller blå farge henger sammen med et uttalt ønske om å gli mer inn i folkemengder og at mannskap ikke skal kunne oppdages på lang avstand.

Men publikums mottagelse er alt annet enn dus og diskret, skal vi tro de mange kommentarene etter at Aftenposten denne uken publiserte bilder den nye uniformen.

– Gestapo og Nord-Korea

«Det ser ut som antrekkene Gestapo brukte i sin tid og det er ikke en assosiasjon jeg liker. De ligner også på antrekkene de bruker i militæret i Nord Korea», skriver Anna Uvizjeva, som mener det nye antrekket er forferdelig.

Hittil har det kommet over nesten 900 reaksjoner, kommentarer og delinger av saken gjennom Aftenpostens Facebook-side.

Bortsett fra at noen mener at den gamle uniformen ser ut som en kjeledress for barnehageansatte, er nesten samtlige kommentarer negative.

Aftenposten er også blitt oppringt av lesere som fikk ekle assosiasjoner til krigen da de så de nye politiuniformene avbildet.

Renholdsuniform til skarpe oppdrag?

– Den nye uniformen skal erstatte kjeledressen som daglig uniform for våre nasjonale beredskapsressurser, uttalte politiinspektør Reidar Foss i Politidirektoratet i forrige uke.

Den raskt utskjelte uniformen er altså ikke tjenesteantrekk for vanlige politifolk på ordenspatrulje. Til daglig bæres den i politiets beredskapstropp, av hundepatruljer og av innsatspersonell i politidistriktenes utrykningsenheter.

– Friluftsklær eller science fiction?

I tillegg til naziassosiasjoner går Nord-Korea, DDR og Kinas arbeidsuniformer fra Mao-epoken igjen i lesernes kommentarer. I tillegg nevnes Heimevernet, Sivilforsvaret, ulike kommunale etatsuniformer, friluftsklesmerket Fjellräven, antrekket til gruvearbeidere og fantasiuniformer fra science fiction-filmer:

Narkoetterforskning eller nye uniformer?

På Facebook sitter vittigheter løst, og politiet har de fleste meninger om.

– Ser ut som militæruniform som er blitt farga i vasken, skriver Dan Sverre Nordstrand, mens Roald Nilsen bringer opp politiets nedprioritering av ressurskrevende narkotikakriminalitet:

– Bruk heller pengene i Bergen.

– Dustekonsept

Nå skal altså ordensmakten «smyge» seg rundt i byen, i grå, krøllete sekker totalt uten stil og passform, som anonyme funksjonærer i Nord-Korea eller Kasakhstan. Kjetil Rolness, sosiolog, skribent og stilfiksert artist

Kjetil Rolness, skribent, nettdebattant og glamourbevisst førjulssanger i Penthouse Playboys, slakter både funksjonalitet og stil på de nye tjenesteantrekkene.

«Designeren av disse draktene, og ledelsen som har falt for dustekonseptet "urban kamuflasje", burde umiddelbart arresteres av motepolitiet og dømmes til lange fengselsstraffer.», skriver han på sin Facebook-side.

– Usømmelig å kamuflere seg

Rolness, i likhet med mange andre, reagerer også på politiets uttalte ønske om å ikke være så iøynefallende. Det er usømmelig at politiet syr klær med et ønske om å forsvinne i mengden, mener han:

«Jeg trodde politiet skulle være SYNLIG i gatene, for å avskrekke kjeltringer, for at folk kunne ta kontakt, og generelt for å skape trygghetsfølelse.

Militært fargebytte

Det nykomponerte politiantrekket skal nå testes i Oslo politidistrikt de neste to årene. Internt i politiet har det hittil ikke kommet kritikk eller debatt om uniformspilotens utseende og farge.

Det har i hvert fall ikke vært et tema som er tatt opp med Audun Buseth, hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.

– Nei, denne piloten skal først nå testes isolert i Oslo, så får vi se, sier han til Aftenposten.

Han antyder at fargevalget er egnet til å skape debatt.

– Tradisjonelt har politiet hatt blå og svarte uniformer, mens Forsvarets uniformer har vært grønne og grå, sier Buseth.

– Viktigst at man ikke fryser

Det vil være tillitsvalgte lokalt og i de ulike enhetene som skal være med på å evaluere de nye uniformene sammen med politiledelsen.

– Det som først og fremst er viktig for dem som skal bruke uniformene, er at hvordan antrekk fungerer i bruk, at uniformene er funksjonelle og at man holder varmen, sier Buseth.