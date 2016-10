Om ettermiddagen 26. juli satt Linda Litsheim (43) og tok en røyk ute i trappen utenfor leiligheten hun og Jan Willy Pettersen bodde i.

Det var varmt, stuevinduet sto på gløtt. Jan Willy Pettersen satt i sofaen rett innenfor det åpne vinduet og spiste en tallerken med fiskeboller som Linda akkurat hadde servert.

Det var da voldsmannen kom.

– Han kom bestemt og målrettet opp trappen. Han så sint ut. Jeg måtte flytte meg litt så han kom forbi. Han sa ikke et ord, bare skrevet forbi meg og gikk rett inn i leiligheten gjennom terrassedøren, forteller Litsheim.

- Hørte fem klask

Hadde det ikke vært for persiennen, så kunne hun sett hva som skjedde der inne.

– Jeg hørte lyden av fem klask. Så kom mannen ut igjen og rettet en pekefinger opp i ansiktet mitt og sa: «Og deg vil jeg aldri se igjen.» Så forsvant han samme vei som han hadde kommet, forteller hun.

Litsheim sneipet sigaretten og løp inn til kjæresten. Hun sier at hun fant ham liggende i sofaen. Gebisset hans lå nesten en halv meter unna.

– Det første jeg la merke til, var at ansiktet hans var skjevt og at han så blek ut. Jeg fant ingen puls, sier hun.

Forsøkte livredning

Sønnen hennes hadde vært i et tilstøtende rom og sett på film da stefaren ble angrepet i familiens hjem. Da moren hans ropte, kom han ut i stuen og ble møtt av synet der moren hadde lagt 58-åringen på gulvet og forsøkte å gi ham livreddende førstehjelp.

Sønnen løp og hentet mormoren sin, som bor i nabohuset. Linda forteller at moren hennes raskt kom til leiligheten der Linda forsøkte å gi hjerte- og lungeredning.

Hjerneblødning

– «Han er jo død», sa mor. Jeg ba henne ringe etter ambulanse likevel. Jeg var sliten, og måtte etter en stund be sønnen min overta, sier Litsheim.

Politiet og to ambulanser kom til åstedet. Familiemedlemmene ble bedt om å gå ut.

– Senere fikk jeg beskjed fra sykehuset i Kongsvinger at Jan Willy skulle bli flydd til Oslo. Men da det viste seg at at han hadde en massiv hjerneblødning etter en utposing i venstre tinning, ble helikopteret innstilt. Jan Willy ble erklært død kort tid etterpå, forteller Linda.

Dette er hennes opplevelse av det som skjedde, og det hun skal ha forklart til politiet.

Pågrepet og løslatt

23-åringen som slo Jan Willy Pettersen ble pågrepet uten dramatikk halvannen time senere.

Han ble siktet for grov kroppsskade med døden til følge og satt i arrest. Han erkjente å ha slått Pettersen, men han nekter skyld for dødsfallet.

Politiet hadde til hensikt å fremstille siktede for varetektsfengsling. Det ble det ikke noe av. I stedet ble han løslatt.

Politiadvokat Bjørn Erik Pettersen hadde nemlig mottatt en foreløpig obduksjonsrapport som ikke knyttet noen sammenheng mellom slagene og dødsfallet.

Venter fortsatt

I dag, mer enn tre måneder senere, venter politiet fortsatt på den endelige obduksjonsrapporten. I mellomtiden får voldsmannen (23) gå fri.

– Dermed er vi foreløpig satt sjakk matt mens vi venter på den endelig obduksjonsrapporten. Dette er ikke en ønskelig situasjon, vi vil jo ha en effektiv etterforskning og iretteføring. Men når det er sagt, så er denne situasjonen selvsagt mye verre for de etterlatte, sier han.

- Ikke til å tro

– Hvis det er riktig at det ikke er sammenheng mellom slagene mot hodet hans og at han døde, så er jo det et helt utrolig sammentreff. Jan Willy reiste seg aldri mer etter slagene. Det er ikke til å tro, sier Litsheim.

I forklaringen ble hun spurt hva hun tror kan være årsaken til voldshandlingen. Hennes teori omfatter navngitte personer og teorier om hevn, nedsettende omtale og fornærmelser.

- En belastning også for siktede

Siktelsen mot 23-åringen er opprettholdt. Han har vært aktiv kampsportutøver og er tidligere dømt for vold. Han er ikke norsk statsborger, men politiet mener at han ikke vil stikke av.

23-åringens forsvarer, advokat Monica Thon Nygaard ved Advokatfirmaet Elden, sier at ventetiden er en påkjenning også for siktede. Hun har purret på politiet for å få den endelige obduksjonsrapporten.

– Min klient opplever det belastende å ha en såpass alvorlig siktelse hengende over seg. Han ble svært overrasket da politiet fortalte ham at han var siktet for å ha forårsaket et dødsfall, sier Nygaard.

Hun ønsker ikke å si noe om hva 23-åringen har forklart, annet enn at han skal ha vært bevisst på ikke å slå hardt.

To brudd i kjeven

Undersøkelsene av avdøde skal ha vist at kjevebenet er brukket to steder, helt oppe ved festet ved tinningbenet på begge sider.

Folkehelseinstituttets avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin opplyser at normal behandlingtid for en obduksjonsrapport er to-fire måneder, og at en endelig vurdering av dødsårsak først kan gjøres etter at alle tilleggsanalyser er klare. Det gis aldri opplysninger om enkeltsaker til andre enn politiet og påtalemyndigheten.

Voldsmannens bolig antent

Natt til fredag 5. august brøt det ut en brann i huset der voldsmannen (23) bodde sammen med kjæresten sin (44). Boligen ligger i Kongsvinger. Kjæresteparet var ikke hjemme da det brant. Alt innvendig er forkullet.

Politiet mener brannen ble antent ved 04-tiden om morgenen. Det er sikret spor fra branntomten som kan gi viktige svar om en mulig brannstifter. Men heller ikke de prøvene er ferdig analysert.

Føler seg mistenkeliggjort

Jan Willy Pettersen etterlot seg en sønn, Frank Ronny Knutsen (36). Både han og Linda Litsheim føler seg uthengt og mistenkeliggjort etter at lokalpressen har omtalt brannen som en mulig hevnaksjon.

– Først blir faren min overfalt hjemme, såvidt jeg kan fatte blir han rett og slett slått i hjel. Det neste som skjer er at jeg blir hengt ut som en mulig brannstifter. Ikke nok med det, men gjerningsmannen får gå. Dette føles veldig, veldig urettferdig, sier sønnen.

36-åringen sitter med en følelse av at han selv og resten av de etterlatte ikke tas alvorlig fordi de er tatere. Det blir kraftig tilbakevist av politiet.

– Absolutt ikke. Det vil jeg på det sterkeste avvise. Her gjør vi ingen forskjell på folk, forsikrer politiadvokat Bjørn E. Pettersen.

Bygdesnakk

Frank Ronny Knutsen sier at han satt på med begravelsesbyråets båretransport for å hente faren tilbake til Kongsvinger for å begrave ham etter obduksjonen i Oslo, da telefonen ringte.

– Vi var nesten kommet tilbake til Kongsvinger da jeg fikk vite at huset til (siktede) sto i brann, sier han.