Slik førte ei jentes anmeldelse til at landets største overgrepssak ble rullet opp

Et nakent barn med håndleddene bundet sammen med gaffateip. En mann som med andre menn diskuterer overgrep mot sitt eget barn, fortsatt liggende trygt ufødt i samboerens mage.

Groteske eksempler fra en pågående etterforskning. Og det hele startet med en tenåringsmor og en etterforsker som hovedpersoner.

September i fjor, kriminalvakten på politihuset i Bergen: En 22 år gammel bergensmann blir anmeldt for å ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Det anmeldte overgrepet skal ha skjedd kort tid i forveien, skriver BT.

Anmeldelsen kommer fra jentas mor. Den noteres ned, og saken blir sendt til etterforskning ved volds- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Nettverk av pedofile

Der begynner førstebetjent Hilde Reikrås å se på saken. 22-åringen blir pågrepet og satt i varetekt. Politiet ransaker og tar kontroll på datautstyret hans. Beslagene viser ifølge politiet grove overgrep mot barn, både i bilder og filmer. Og at 22-åringen hadde hatt omfattende kontakt med andre.

Førstebetjenten ser snart konturene av et omfattende sakskompleks om barneovergrep: Nettverk av mannlige pedofile, som i all hovedsak dyrker sine perverse interesser på det såkalte mørke nettet. Der laster de ned og deler overgrepsbilder og videoer, diskuterer og avtaler overgrep mot barn.

– Det er snakk om overgrep mot barn i alle aldre, også spedbarn, sier Reikrås.

Før jul informerer hun ledelsen om funnene sine, samtidig som hun skisserer hvordan politiet bør gå videre. Bare noen uker senere er 25 politifolk satt av til å jobbe med saken, som gis kodenavnet Operasjon «Dark Room».

Hommedal, Marit / NTB scanpix

En etterforskningsgruppe settes ned og arbeider fra et rom i syvende etasje i Handelsbanken-bygget ved siden av politistasjonen i Bergen sentrum. På døren henges en lapp opp: «Ingen adgang uten tillatelse» med hilsen fra «Dark Room»-gjengen. Et møysommelig arbeid starter med å spore opp menn som misbruker barn.

Fakta: Dette er saken Politiet har siden september 2015 jobbet med et større sakskompleks som etter hvert har fått navnet "Operasjon Dark Room". Siden januar har 25 mennesker jobbet med saken.

Til sammen er 51 personer i Norge identifisert som følge av etterforskningen som omhandler seksuelle overgrep der kontakten skjer på det såkalte mørke nettet. 20 personer er pågrepet i Vest politidistrikt. Av dem er to allerede dømt, mens en sak venter på dom. To saker er henlagt, mens de øvrige 15 fortsatt er under etterforskning.

31 navn er videresendt til andre politidistrikt. I minst ett av disse tilfellene har en gjerningsperson innrømmet å ha begått seksuelle ovegrep mot eget barn.

Politiet har identifisert 20 fornærmede - altså ofre for seksuelle overgrep - bare i Vest politidistrikt. Kun en av sakene handler om overgrep begått i utlandet, de andre er fra Norge.

Politiet gjorde fredag en viktig arrestasjon i saken, og kan derfor gå ut med mer informasjon nå.

51 personer identifisert

På en pressekonferanse søndag satt Reikrås og uttalte seg som etterforsknings- og prosjektleder for «Dark Room», som altså startet med anmeldelsen fra en 14 år gammel jentes mor.

Påtaleleder Gunnar Fløystad kaller «Dark Room» landets største sak om seksuelle overgrep, og presiserer at den på langt nær er avsluttet ennå. Fløystad sier også at det ikke dreier seg om ett samlet anslag mot et miljø i én sak, men om et kompleks av nettverk og overgrepssaker.

Her er noen av resultatene som ble lagt frem på politiets pressekonferanse om «Dark Room»:

Til sammen er 51 personer i Norge identifisert som følge av etterforskningen, som omhandler seksuelle overgrep der kontakten skjer på det såkalte mørke nettet.

Databeslaget utgjør 150 Terabyte (TB). 1 TB er det samme som en million MB.

20 personer er pågrepet i Vest politidistrikt. Av dem er to allerede dømt, mens en sak venter på dom. To saker er henlagt, mens de øvrige 15 fortsatt er under etterforskning.

31 navn er videresendt til andre politidistrikt. I minst ett av disse tilfellene har en gjerningsperson innrømmet å ha begått seksuelle overgrep mot eget barn.

Politiet har identifisert 20 fornærmede – altså ofre for seksuelle overgrep – bare i Vest politidistrikt. Kun en av sakene handler om overgrep begått i utlandet, de andre er fra Norge.

Politiet gjorde fredag det de omtaler som en viktig arrestasjon i saken, og kan derfor ikke gå ut med mer informasjon nå.

5500 brukernavn

Politiet la søndag frem opplysninger om at etterforskningen bare i Vest politidistrikt har ført dem til 5500 brukernavn på ett dataprogram.

Disse navnene knytter politiet til samtaler og bildedeling relatert til overgrep mot barn og seksuelle overgrep mot barn.

– Dette er gjerningspersoner som har utstrakt kontakt med hverandre på nettet. Vi ser at det chattes om og beskrives seksuelle overgrep. Etterforskningen har vist at noe av dette er fantasier, men noe av det er reelle overgrep som faktisk er begått, sier politiadvokat Janne R. Heltne, påtaleansvarlig for den store overgrepsetterforskningen.

Hun sier at politiet i flere tilfeller har stanset pågående overgrep.

– Vi har vært i stand til å stanse overgrep, også før de fornærmede har vært i stand til å fortelle noen om det de har vært igjennom.

- Svært snarrådig

Ellen Eikeseth Mjøs er bistandsadvokat for den 14 år gamle jenta som anmeldte overgrep i september. Hun sier det var jentas mor som gikk til anmeldelse.

– En handlekraftig og svært snarrådig mor meldte fra. Politiet tok saken på alvor og iverksatte en nødvendig og omfattende etterforskning, sier Mjøs i en kommentar.

Mannen, nå 24 år gammel, ble i sommer tiltalt for overgrep mot 14-åringen og flere andre jenter. Denne uken møtte han i en lukket rettssak i Bergen tingrett.

En rekke av de øvrige tiltalepunktene mot ham dreier seg om internettrelaterte overgrep, blant annet chatting om seksuelle overgrep mot barn og oppbevaring av bilder og videoer som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn.