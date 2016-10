«Vi må stoppe menn som hetser og truer kvinner», skrev Anja Ariel Tørnes Brekke i et Si;D-innlegg i Aftenposten forrige uke.

Brekke, som er generalsekretær i Rød Ungdom, tok et oppgjør med Mannegruppa Ottar og det hun opplever som en machokultur.

– Det er bare barnslig

– De som driver med personhets skal slettes som medlemmer. Dette har ikke noe med mannfolkprat å gjøre, det er bare barnslig, sier Kay Erikssen talsmann og moderator i den lukkede gruppa.

Han og gruppen fikk kraftig kritikk og det kokte i sosiale medier etter at bloggeren Sophie Elise Isachsen (21) fikk spredt et nakenbilde av seg og ble utsatt for grov hets da hun navnga flere av mennene som hadde spredt det.

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

I en video på Aftenpostens Facebook-siden angriper Anja Ariel Tørnes Brekke argumentet om at «gutter er gutter».

– Gutter kan ikke bare være gutter så lenge, så lenge det innebærer hevnporno, grov hets og voldstrusler mot engasjerte kvinner, sier Brekke i video-kommentaren.

Dette budskapet har falt mange av medlemmene i den lukkede Facebook-gruppa «Mannegruppa Ottar» tungt for brystet.

«Bare jeg som blir kvalm av dette her?», spør en av gruppas medlemmer og poster en link til videoen på Aftenpostens side.

Grove kommentarer

Kort tid etter renner det inn med grove kommentarer.

«Du skal suge haaardt, ikke bite Anja», skriver en bruker.

«Kanskje ho e sugen på manne-bolt», følger en annen opp.

I en tredje melding blandes seksuelle og rasistiske grove ytringer sammen.

Aftenposten har valgt å sladde brukernes navn og profilbilder og har ikke tatt med de groveste kommentarene.

– Kan du si noe om hvorfor du skriver slikt, spurte Aftenposten mannen som stod bak kommentaren «Du skal suge haaardt, ikke bite Anja».

– Det var dumt og flåsete

– Det var dumt og flåsete. Men det er mye tull og tøys på denne gruppa. Mye som er langt over streken. Og folk reagerer forskjellig, jeg hadde ikke reagert på noe sånt, sier mannen, som likevel vil gå inn og slette kommentaren.

Brekke er ikke selv medlem av Facebook-gruppa med over 40.000 medlemmer, men har fått venner som er det for å følge med på det som skrives til å ta skjermbilder.

– Jeg har ikke hørt om disse tilfellene. Så da har hun fått skjembilder av dem før jeg har fått vite om dette. Vi har nå 16 moderatorer, og alle innlegg skal godkjennes på forhånd. Men kommentarene får vi ikke fulgt med på hele tiden, og noen kan bli liggende i en times tid. Men vi vil slette hets og grove kommentarer så snart vi blir oppmerksomme, sier Kay Erikssen.

Han ber Brekke og andre som føler seg krenket om å sende skjembildene til ham.

– Slik søppel ønsker vi ikke

– Da kan vi få ryddet opp og kastet ut de som skriver slikt. Slik søppel ønsker vi ikke. Men med over 40 000 medlemmer i en slik gruppe, er det ikke til å unngå at en og annen går over streken og tar en «Donald Trump», sier Erikssen.

– Vil anmelde

– Jeg kommer til å anmelde, i alle fall de groveste tilfellene, sier Brekke.

Hun sier 15–20 av kommentarene er så drøye at de vil bli meldt til politiet.

Ungdomspolitikeren sier hun egentlig ikke opplever hetsen som personlig.

– De ville skrevet disse tingene om hvem som helst som uttaler seg om gruppa. Det handler ikke om meg. Det handler om at disse guttene systematisk ikke har respekt for kvinner eller mennesker som deler deres virkelighetsforståelse, sier 20-åringen.

Brekke har også fått noen ubehagelige meldinger direkte i sin innboks etter at Facebook-videoen ble publisert, men det er innleggene som ligger i kommentarfeltet til Mannegruppa Ottar hun opplever som verst.

– Folk sa til meg på forhånd at jeg ikke burde lese det som står i kommentarfeltene, men jeg tenker at det er viktig. Denne debatten handler jo nettopp om akkurat det som skjer i kommentarfeltene, mener hun.

Brekke sier hun ikke vil la de ubehagelige kommentarene på Facebook stoppe henne fra å stikke hodet frem eller uttale seg om Mannegruppa Ottar igjen.

– Nei. Jeg vil tenke «here we go again» og være forberedt på det som kommer, men jeg ville ikke latt være.